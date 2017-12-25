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Житель Красноярска зарезал ждавшую сюрприза девушку на свидании
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    Житель Красноярска зарезал ждавшую сюрприза девушку на свидании

    13:05  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:19  25 Декабря 2017
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    Житель Красноярска зарезал ждавшую сюрприза девушку на свидании

    Красноярск, 25 декабря. В Красноярском крае романтическое свидание обернулось убийством: местный житель зарезал свою девушку на почве ревности.

    Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю, перед трагедией мужчина объявил своей новой знакомой, что хочет сделать ей «сюрприз», и попросил выбрать какое-нибудь романтическое место. Девушка ответила согласием, и 21 декабря они поехали в популярное туристическое место в 30 км от Красноярска — поселок Усть-Мана.

    По словам подозреваемого, по прибытии он попросил девушку закрыть глаза, после чего нанес множественные ранения заранее приготовленным ножом. 35-летняя жительница Красноярска получила смертельные ранения, в результате которых скончалась. 22 декабря ее тело в машине было обнаружено случайными прохожими.

    В настоящее время мужчина задержан, информирует интернет-издание «Дни.ру».

    Ранее агентство Ura.ru сообщило, что житель ХМАО расчленил своего коллегу и выбросил части тела на свалку.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #убийство #красноярский край
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