Житель Красноярска зарезал ждавшую сюрприза девушку на свидании

Красноярск, 25 декабря. В Красноярском крае романтическое свидание обернулось убийством: местный житель зарезал свою девушку на почве ревности.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю, перед трагедией мужчина объявил своей новой знакомой, что хочет сделать ей «сюрприз», и попросил выбрать какое-нибудь романтическое место. Девушка ответила согласием, и 21 декабря они поехали в популярное туристическое место в 30 км от Красноярска — поселок Усть-Мана.

По словам подозреваемого, по прибытии он попросил девушку закрыть глаза, после чего нанес множественные ранения заранее приготовленным ножом. 35-летняя жительница Красноярска получила смертельные ранения, в результате которых скончалась. 22 декабря ее тело в машине было обнаружено случайными прохожими.

В настоящее время мужчина задержан, информирует интернет-издание «Дни.ру».

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что житель ХМАО расчленил своего коллегу и выбросил части тела на свалку.