Тюрьма за «шпионский брелок»: статья 138.1 УК РФ должна быть скорректирована

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская подготовила законопроект, согласно которому гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств для негласного получения информации.

Поклонская подчеркнула, что необходимо добавить в статью 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» положение, по которому наказывалось бы лишь умышленное приобретение этих средств со специальной целью.

Таким образом, в Госдуме на повестку дня был поставлен вопрос о возможной декриминализации одной из самых спорных статей российского Уголовного кодекса.

Дело Васильева

Впрочем, началась эта история достаточно давно и, скорее всего, о вышеупомянутой статье УК РФ в «верхах» вообще бы не вспомнили, если бы не… фермер Васильев.

Осенью текущего года 39-летний житель села Лопатки Курганской области Евгений Васильев неожиданно для себя стал фигурантом уголовного дела за покупку в Китае GPS-трекера. Следственные органы СКР по Курганской области обвинили отца четверых детей и инвалида 3-й группы в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (СТС НПИ). Основанием для этого стала статья 138.1 УК РФ.

Впереди у Васильева замаячили судимость, штраф до 200 тысяч рублей, а возможно и лишение свободы на срок до четырех лет. При этом фигурант уголовного дела никоим образом не собирался нарушать закон. Он лишь выписал GPS-трекер на AliExpress, чтобы повесить этот гаджет на шею периодически убегающего из табуна теленка…

14 декабря в ходе своей 13-й большой пресс-конференции президент России Владимир Путин получил вопрос о правомочности статьи 138.1 УК РФ и деле Васильева. Президент пообещал урегулировать ситуацию…

Вскоре после этого облпрокуратура бросилась проверять обоснованность возбуждения уголовного дела против Евгения Васильева. Одновременно была обнародована информация о масштабной проверке Генпрокуратурой всех уголовных дел, возбужденных в России по статье 138.1 УК РФ. Эта процедура может занять нескольких месяцев.

Не дожидаясь итогов проверки, о необходимости корректировки упомянутой статьи УК заговорили депутат Госдумы Наталья Поклонская и сенатор от Курганской области Елена Перминова.

В общем, после президентской пресс-конференции неожиданно все «прозрели»!..

Печальная хроника

Федеральное агентство новостей уже обращалось к проблематике статьи 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

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Созданная в целях обеспечения неприкосновенности частной жизни граждан и, опосредованно, для борьбы со шпионажем/раскрытием государственных секретов, статья «сто тридцать восемь — точка — один» продолжала до недавнего времени исправно отправлять на скамью подсудимых рядовых обывателей. Причем те в своей массе до последнего момента не догадывались, что, приобретая пропущенный таможней на территорию России гаджет, они тем самым нарушают Уголовный кодекс.

Минутка статистики. В 2016 году суды рассмотрели 228 уголовных дел, возбужденных по статье 138.1 УК РФ. При этом только один раз последовал оправдательный приговор! За первые 6 месяцев 2017 года по статье «сто тридцать восемь — точка — один» было возбуждено 117 уголовных дел… Т.е. несмотря на то, что информацией о «залетах» под «шпионскую» статью Рунет был буквально переполнен, статья 138.1 продолжала оставаться вполне востребованной.

Вот хроника только трех летних дней уходящего 2017 года.

5 июня, Курган. Местный житель, заядлый рыбак, желающий сделать видеоролики о своем увлечении, заказал по интернету очки со встроенной видеокамерой и микрофоном. Через некоторое время решив, что данный гаджет ему не нужен, курганец решил продать затейливые очки за 1200 рублей. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов. Задержание — статья 138.1 УК РФ — суд — приговор: восемь месяцев ограничения свободы.

6 июня, Щучье (и снова Курганская область!). Местный житель в целях защиты своего автомобиля от угона приобрел по интернету GPS-трекер со встроенным микрофоном. Задержание в помещении Почты России — статья 138.1 УК РФ — суд — приговор: штраф в размере 10 тысяч рублей. Комментарий к новости на одном из юридических форумов: «Фантастический счастливчик».

7 июня, Новосибирск. Местный житель, не имея лицензии на приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, приобрел через интернет диктофон в виде флэш-накопителя. Затем новосибирец, не подозревавший, что уже попал в поле зрения правоохранителей, решил продать диктофон за 1 тысячу руб. Сделка — задержание — статья 138.1 УК РФ — уголовное дело рассмотрено в особом порядке, подсудимый вину в совершенном преступлении полностью признал — приговор: штраф в размере 25 тысяч рублей.

7 июня, Иваново. Местный житель приобрел GSM-радиомикрофон и решил его перепродать. Покупателем оказался сотрудник полиции, осуществлявший «проверочную закупку». Задержание — статья 138.1 УК РФ — в отношении жителя Иваново возбуждено уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств.

7 июня, Ингушетия. Местная жительница приобрела посредством интернета GSM-радиомикрофон. Последний признан электронным устройством, предназначенным для негласного получения акустической информации. Задержание — статья 138.1 УК РФ — с утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу…

Dura lex, sed lex?

Число осужденных по статье 138.1 УК РФ продолжало расти. Не снижался и бушующий вокруг вышеуказанной статьи накал страстей. Общественная дискуссия о том, что статью, посвященную незаконному обороту технических средств, предназначенных для негласного получения информации, следует декриминализировать, получила новый толчок 11 мая 2017 года.

В тот день Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил «ловца покемонов», видеоблогера Руслана Соколовского, к 3,5 года лишения свободы условно. Почему так много?

Потому что Соколовский оказался признан виновным по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и уже знакомой нам статье 138.1 УК РФ… «Сто тридцать восемь — точка — один» возникла в деле Соколовского благодаря найденной при обыске в квартире видеоблогера ручки со встроенной видеокамерой.

Т. н. «дело Соколовского» вызвало в России большой резонанс. Вне зависимости от того, считали ли россияне игрока в Pokemon Go в Храме-на-Крови правым или виноватым, суд над видеоблогером заставил многих задуматься о проблематике статьи 138.1 УК РФ.

Если точка зрения тех, кто одобрял существование статьи в ныне действующей редакции, в каких-то пояснениях не нуждалась и исчерпывалась доводом dura lex, sed lex, то мнение граждан, настаивающих на необходимости коррекции УК, можно свести к следующим тезисам.

Статью 138.1 УК РФ необходимо изменить, потому что:

— ее существование в действующей редакции приводит к тому, что на скамье подсудимых в массовом порядке оказываются люди, нарушающие закон не по злому умыслу, а по незнанию;

— количество осужденных по статье 138.1 УК РФ не уменьшается. Это связано не только с юридической неграмотностью населения, но и с выгодностью существования данной статьи УК для сотрудников правоохранительных органов, а также привлекаемых ими для экспертизы гаджетов лиц, получающих благодаря вышеупомянутой статье служебные и иные преференции.

В начале июня стало известно, что межрегиональная общественная организация «Коллективная защита» направила в Совет Федерации обращение, в котором предложила сенаторам инициировать процесс по декриминализации пресловутой статьи УК.

Председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас пообещал тогда, что сенаторы в результате рассмотрения обращения изучат правоприменительную практику по статье 138.1. Мало того, в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству пообещали внести изменения в действующее законодательство при наличии общественного запроса на такие изменения.

Однако, несмотря на всю эту деятельность (или ее имитацию?), вопрос с корректировкой статьи УК продолжал «буксовать» вплоть до президентской пресс-конференции 14 декабря.

Кстати, а есть ли тот самый упомянутый Советом Федерации общественный запрос? Прокомментировать ситуацию редакция Федерального агентства новостей попросила тех, кто в силу своей профессии знает о правоприменительной практике статьи 138.1 УК РФ больше, чем средний обыватель.

Презумпция невиновности и мясорубка

Андрей Хлюстов, капитан МВД в запасе:

— Да, я считаю, что проблема со статьей 138.1 УК РФ существует. У меня по ней был осужден коллега, также бывший сотрудник МВД, ставший владельцем детективного агентства. На суд не возымело действие даже наличие у него лицензии. Приговор условный, но агентство закрыли. Считаю статью 138.1 действительно коррупционноемкой и никак не отвечающей задачам по защите прав граждан. Думаю, что статью нужно переработать, декриминализировав оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации и введя ответственность за незаконное использование с помощью СТС НПИ материалов, полученных без уведомления лица.

Валерий Белоусов, независимый самозанятый юрист (ИП), практикующий в области гражданского права, судебный представитель:

— Средства видео- и аудиофиксации, предназначенные для скрытого ношения и использования, с моей точки зрения, не причиняют вреда жизни и здоровью граждан. Зачем вообще данные технические средства приобретаются законопослушным гражданином? Как правило, вовсе не для того, чтобы быть использованными в качестве средства промышленного шпионажа. Прежде всего, СТС НПИ покупают с целью самозащиты своих прав или защищаемых законом интересов.

Например, один из моих клиентов К. приобрел скрытую видеокамеру, установил у себя в доме. Сделал он это после того, как на теле его трехлетнего малыша, которого оставляли с доброй и ласковой няней, гражданкой Украины, стали появляться синяки. Ну, падает малыш, что поделаешь. После того, как родители ребенка просмотрели запись, все стало гораздо понятнее — милая дама лупила своего подопечного, как шаман — бубен.

Моя клиентка Н. скрытно записала на потайной диктофон разговор со своим шефом, который ставил получение премии работником в соответствие с оказанием последней услуг вполне определенного характера, не включаемых обычно в типовой трудовой договор. Кстати, перед этим Н. ходила в полицию, и те посоветовали приходить к ним сразу после того, как начальник гм… исполнит свой злодейский умысел.

Разумеется, ни в первом, ни во втором случае полученные с помощью СТС НПИ материалы не могли быть использованы в суде, но в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» — вполне подходили. Самое главное, они, возможно, предотвратили грядущее преступление. В первом случае гражданка Украины была немедленно уволена, и вряд ли теперь кто-нибудь ее наймет няней. Во втором случае работодатель глубоко осознал свою неправоту в ходе досудебной беседы с юристом и согласился миром урегулировать конфликт. Т.е. более к работницам с разными глупостями не приставать, лишь бы его жена об этом печальном факте не узнала…

Могут ли СТС НПИ быть использованы в преступных целях? К примеру, в качестве средства шантажа? Разумеется, могут. Однако тут недавно одну гражданку ее родственник мясорубкой по голове стукнул. Не стоит ли в связи с этим гражданам запретить на законодательном уровне приобретать мясорубки?

Давайте априори исходить из презумпции, что любой гражданин России — не преступник, пока это не доказано судом. Если он применяет какую-либо вещь с целью криминального деликта, то это должен доказать суд. На основании сказанного я поддерживаю инициативу с декриминализацией статьи 138.1 УК РФ.

О прогулках с обрезком трубы

Михаил Тырин, капитан МВД в отставке, журналист, писатель:

— Да, проблема статьи 138.1 УК РФ есть. Считаю эту правовую норму избыточной. Если кто-то хочет получить закрытую или приватную информацию, он найдет способ и без китайских игрушек. В открытой продаже есть миниатюрные и вполне легальные средства фиксирования информации, которые при небольшой смекалке можно добротно замаскировать и использовать для шпионажа, шантажа и т. д.

Другой мой довод — проблема с классификацией т.н. «специальных технических средств». Существуют устройства, которые прямо предназначены для кражи и дешифровки закрытой информации, — те, что могут быть встроены в локальную компьютерную сеть, в батарейку сотового телефона и т.д. С ними все ясно.

Но есть другая группа СТС — это устройства, замаскированные под предметы обихода: брелоки, авторучки, игрушки. Можно ли их считать специальными техническими средствами — большой вопрос. Предположим, вы пользуетесь мобильным телефоном в форм-факторе наручных часов. Это не запрещено. Но в ряде моделей есть и камера. Что решат эксперт и судья — это безобидные часы-телефон или «шпионские» часы-камера?

А есть еще электронные эндоскопы. Ими удобно проверять состояние бытовых трубопроводов, но можно закрепить крошечный «глазок» с проводом на сумке или просунуть через щель к соседям — и он сразу становится «специальным техническим средством»? У нас дома в ящике с игрушками валяется крошечная видеокамера, которую легально купили для детского квадрокоптера. Ее легко спрятать даже в спичечный коробок — становится ли она при этом «специальным техническим средством»?

Я поддерживаю инициативу по частичной декриминализации указанной статьи УК. Вне закона должны оставаться действительно узкоспециальные устройства, которые предназначены исключительно для кражи информации.

Что касается цифровых игрушек универсального применения — они не должны быть объектом уголовного и даже административного преследования. Однажды моя сотрудница нашла за подкладкой сумки мини-диктофон. Ее знакомый желал проследить за ее личной жизнью. С одной стороны, налицо вмешательство в приватную сферу частного лица. С другой — этот диктофон свободно продавался и продается в магазинах. Дело не в самом факте наличия устройства, а в способах его использования. Именно способы должны быть объектом интереса правоохранительной системы.

Вот смежный пример. Вы можете безнаказанно ходить по городу с обрезком железной трубы. Но если вы этой трубой взломаете чужую дверь — в уголовном деле появится отягчающее обстоятельство: применение технических средств. А если вы этой трубой кого-то ударите — она автоматически становится оружием, что тоже отягчает вину.

Точно так же следует относиться и к электронным устройствам общего назначения. Если вы не используете их для противоправных действий, вы ни в чем не виноваты. Но если в деле о клевете, шантаже, шпионаже фигурирует следящий гаджет — у государственного обвинителя появляется отягчающее обстоятельство против подсудимого.

Еще один аспект, отраженный в законе и комментариях к нему: переделка любых устройств под «шпионские» цели. Считаю, что в этих случаях уголовное или административное преследование обосновано.

И последнее. Статья 138.1 УК РФ и ее правоприменение уже сейчас кажутся морально устаревшими просто в силу развития технологий. Еще десяток лет — и это будет выглядеть столь же нелепо, как запрет держать ослов в ванной комнате, до сих пор действующий в некоторых штатах США.

«У нас есть ТАКИЕ приборы!»

Свои комментарии для ФАН озвучили и адвокаты.

Дмитрий Аграновский, адвокат, публицист, правозащитник, политический деятель:

— На мой взгляд, статья 138.1 УК РФ нуждается в отмене как таковая. Статья откровенно устарела. На сегодняшний день технический прогресс так далеко шагнул вперед, что невозможно провести четкую грань между специальными техническими средствами и бытовыми техническими средствами.

Сплошь и рядом происходят ситуации, когда кто-то кого-то тайно записывает на камеру мобильного телефона. Или устанавливает без согласования с жильцами обычные бытовые камеры для видеонаблюдения в подъездах. Я за то, чтобы использование для незаконного получения информации любых технических средств, включая бытовой телефон, было наказуемо.

Повторюсь, статья 138.1 УК РФ нуждается в отмене. Вместо 138.1 можно, например, использовать статью 138 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений», добавив к ней пункт «С применением технических средств», как отягощающий вину. Мне представляется наиболее правильным сделать статью 138.1 частью других статей УК.

Матвей Цзен, адвокат, правозащитник:

— Конечно, тот status quo, который возник благодаря статье 138.1 УК РФ, следует менять. Что, на мой взгляд, его вызвало? На протяжении большей части XX века технические средства, имеющиеся в арсенале государственных спецслужб, на голову превосходили по своим возможностям то, что находилось в распоряжении рядового гражданина или представителей бизнеса. Помните, как в песне группы «Манго-Манго»: «У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем»?

Сложилось четкое понимание того, что такое спецтехника, а что относится к бытовым техническим средствам. Спецслужбы привыкли пользоваться своим техническим преимуществом, благо обыватель просто не мог приобрести что-то относящееся, фигурально выражаясь, к «шпионскому набору». Особенно наглядно эта картина наблюдалась в СССР.

Однако в наши годы в связи со стремительным развитием технического прогресса, приведшем не только к миниатюризации технических средств, но и к их удешевлению, то самое техническое преимущество спецслужб оказалось поставлено под вопрос. Обычный человек сейчас практически сравнялся по техническому уровню доступных ему устройств, служащих для сбора информации, со спецслужбами.

Конечно, последним это не нравится. Открутить время назад нельзя, но можно попробовать искусственно затормозить распространение бытового хай-тека, объявив часть его СТС НПИ. Вот откуда в значительной мере берется консерватизм нашего законодательства.

Теперь перейдем к вопросу «Что делать?». Вариантов несколько. Например — декриминализация статьи 138.1 УК РФ, чтобы наказывать не за устройство, а за его применение в преступных целях. Можно совершенствовать не законодательство об обороте этих устройств, а законодательство об охране частной жизни.

Можно, конечно, постараться более четко прописать в законе, что является СТС НПИ, а что нет. Но этот путь, на мой взгляд, тупиковый. Технический прогресс не остановить. Завтра на рынке появятся устройства нового поколения, и что? Нам всякий раз заново собирать экспертов, чтобы множащиеся новинки успевать прописывать в закон?..

Мнение депутатов

Как видим, вопрос с корректировкой пресловутой статьи 138.1 УК РФ не просто созрел, а давно перезрел. Почему это произошло? Можно ли надеяться на то, что после публичного обещания президента РФ разобраться с ситуацией вокруг статьи 138.1 УК РФ последует ее отмена или частичная декриминализация? ФАН попросило ответить на эти вопросы депутатов Госдумы.

Сергей Миронов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия»:

— Курганскому фермеру Евгению Васильеву повезло, что его история привлекла столь широкое общественное внимание. Надеюсь, его неприятности, наконец, закончились. Но если подходить формально, то под подозрение в незаконной деятельности может попасть любой. Ведь возможности разного рода гаджетов, доступных сегодня каждому, еще пару десятилетий назад и не снились производителям и пользователям так называемой «шпионской» техники. А это вызов и для законодателей, и для специальных служб. На вызов нужно отвечать.

Полагаю, что одной из первоочередных задач весенней сессии должна стать ревизия законодательных актов, касающихся регулирования оборота специальной техники, и внесение в законодательство назревших изменений. Закон все-таки должен отвечать реалиям жизни. Чтобы и людям не портить кровь бессмысленными ограничениями, и безопасность государства обеспечивать в полной мере.

Анатолий Выборный, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции:

— Да, надеяться на декриминализацию можно. Чтобы изменить устоявшуюся практику, требуются определенные усилия, а главное — политическая воля. Если уже ситуация дошла до президента России, это говорит о том, что это проблема. Знаете, если сравнивать с медициной, это нарыв. Его нужно или вскрыть, или отрезать, чтобы решить данный вопрос. Вопрос, который перешел в публичную плоскость и в лице президента нашел политическое решение.

Если уже дело дошло до президента, то, уверен, им будет принято политическое решение и вопроса будет решен положительно. По всей видимости, почему-то все считали, что нет решения, никто не брал на себя ответственность. Это очень плохо, что лица, занимающие определенные должности, избегают принятия решений в рамках своей компетенции. Это говорит о том, что человек или не на своем месте, или, в силу определенной некомпетентности, а также по другим причинам, он не может взять на себя ответственность и принять решение.

Я думаю, что декриминализация статьи 138.1 УК РФ — это скорее не правовой, а политический вопрос.