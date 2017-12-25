Лавров назвал политику Киева в отношении российских СМИ «глупой» и «несовременной»

Москва, 25 декабря. Санкционная политика Киева в отношении российских СМИ на Украине глупа и несовременна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что Россия старается сохранять в своей политике «принцип взаимности», однако Москве не следует «бросаться безоглядно во взаимные обвинения» из-за санкционной политики Киева в отношении российских СМИ. Он пояснил, что от таких действий никто не выигрывает.

Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что необходимо показать всему миру, «насколько несовременна, глупа такая политика, которая запрещает, как на Украине, вообще все российские средства массовой информации, включая мультипликационные каналы».

Министр отметил, что с такими тенденциями, подобными санкционной политики Киева, необходимо бороться.