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Королева Елизавета произвела Ринго Старра в рыцари
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    Королева Елизавета произвела Ринго Старра в рыцари

    12:56  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:29  25 Декабря 2017
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    Королева Елизавета произвела Ринго Старра в рыцари

    Лондон, 25 декабря. Королева Великобритании Елизавета наградила барабанщика The Beatles Ринго Старра высшим из превосходнейших орденов «Рыцарем Большого Креста».

    77-летний Старр в Великобритании произведен в рыцари. Таким образом, в коллективе легендарных The Beatles появилось два человека с таким титулом: ранее, в 1977 году, орден получил вокалист и гитарист ливерпульской четверки Пол Маккартни, передает «Аргументы и факты».

    Как передают зарубежные СМИ, королева Великобритании Елизавета наградила музыканта Старра «Рыцарем Большого Креста», поэтому теперь барабанщика следует называть «сэр», пишет «Свободная пресса».

    Королева Елизавета произвела Ринго Старра в рыцари

    Всего у ордена пять ступеней — «Кавалер», «Офицер», «Командор», «Рыцарь-командор» и «Рыцарь Большого Креста» В 1965 году Елизавета сделала членов The Beatles «кавалерами». Позже Джон Леннон отказался от этого звания по политическим убеждениям, а Джордж Харрисон умер, не получив другого ордена.

    Автор: Катерина Тимошенская
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