Королева Елизавета произвела Ринго Старра в рыцари

Лондон, 25 декабря. Королева Великобритании Елизавета наградила барабанщика The Beatles Ринго Старра высшим из превосходнейших орденов «Рыцарем Большого Креста».

77-летний Старр в Великобритании произведен в рыцари. Таким образом, в коллективе легендарных The Beatles появилось два человека с таким титулом: ранее, в 1977 году, орден получил вокалист и гитарист ливерпульской четверки Пол Маккартни, передает «Аргументы и факты».

Как передают зарубежные СМИ, королева Великобритании Елизавета наградила музыканта Старра «Рыцарем Большого Креста», поэтому теперь барабанщика следует называть «сэр», пишет «Свободная пресса».

Всего у ордена пять ступеней — «Кавалер», «Офицер», «Командор», «Рыцарь-командор» и «Рыцарь Большого Креста» В 1965 году Елизавета сделала членов The Beatles «кавалерами». Позже Джон Леннон отказался от этого звания по политическим убеждениям, а Джордж Харрисон умер, не получив другого ордена.