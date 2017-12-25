Сирия, 25 декабря. Боевики ССА** захватили в плен курдских бойцов на севере Алеппо. САА требует «Нусру»*** сдать позиции в районе Бейт-Джинна в Дамаске. Боевики возобновили обстрелы шиитских городов Аль-Фуа и Кафрайя в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели массированную воздушную атаку укрепрайонов «Нусры» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: требуют боевиков сдать позиции в юго-западной части Дамаска; готовятся к столкновениям с «Ахрар Аш-Шам» в районе Восточной Гуты; получили подкрепление в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): взяла в плен трех бойцов YPG у деревни Таль Мадик в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: атаковало курдов вблизи деревни Абу Хардуб в Дейр-эз-Зоре; напало на КПП «Хашд Аш-Хааби» в Багдаде.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла города Аль-Фуа и Кафрайя в провинции Идлиб; подверглась ударам САА вблизи Аль-Латамины в Хаме.

Курды: потеряли трех бойцов в столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Командование Сирийской арабской армии (САА) потребовало, чтобы боевики «Джебхат Ан-Нусры»1 добровольно сдали все занимаемые позиции в районе населенного пункта Бейт-Джинн на предложенных условиях. В противном случае правительственные силы продолжат штурмовать данный район, более не предлагая исламистам сдаться.

Тем временем на северо-востоке Дамаска возобновилось противостояние между радикалами группировки «Ахрар Аш-Шам» и подразделениями САР. Напомним, в прошлом месяце боевики предприняли крупную атаку, чтобы захватить стратегическую военную базу в населенном пункте Хараста, в результате которой один из КПП сирийских войск перешел под контроль формирования. После прибытия в район подкрепления 105-й бригады САА захваченные радикалами территории были возвращены. Однако дорога, ведущая к базе, регулярно подвергалась обстрелам снайперов «Ахрар Аш-Шам», вследствие чего САА также начала наращивать свою боевую мощь вокруг Харасты. Корреспонденты информационного агентства Al Masdar News полагают, что в скором времени у населенного пункта вновь развернуться бои.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо вновь отмечаются столкновения между боевиками Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми турецкими силами, и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG).Телеканал Halab Today TV, связанный с вооруженной оппозицией, сообщает о том, что радикалы ССА взяли в плен нескольких курдских бойцов в районе населенного пункта Таль Мадик. Об обстоятельствах случившегося ничего не сообщается. Напомним, протурецкие силы «свободной армии» не раз упоминали о предстоящей антикурдской военной кампании «Меч Евфрата», однако официально о начале наступления объявлено не было.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства», которым удалось бежать с западного берега реки Евфрат на захваченные курдскими отрядами территории, вновь начали атаку на один из контрольно-пропускных пунктов Демократической армии Сирии**** (SDF). Как передает военный источник в Twitter (bestfoodfordiet), нападению подверглись позиции курдов вблизи деревни Абу Хардуб, расположенной в районе трассы Меядин — Абу Кемаль. В ходе противостояния не менее трех бойцов «демократических сил» погибли. Напомним, несмотря на то, что ИГИЛ1 больше не существует в Сирии как террористическое формирование, остатки боевиков все еще скрываются в районах, подконтрольных SDF, а также на пустынных территориях на западе Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (hosienmortadapressnew) сообщает, что шиитские города Аль-Фуа и Кафрайя подверглись обстрелу радикалов «Хайят Тахрир Аш-Шам» со стороны населенного пункта Бинниш. Данных о возможных пострадавших пока не поступало. Аль-Фуа и Кафрайя уже на протяжении порядка пяти лет находятся в блокаде. Боевики не стремятся захватить их для того, чтобы шантажировать правительственные силы. «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 обменивает жителей на взятых в плен войсками САР исламистов, а также сдерживает наступление сирийских войск, угрожая гражданам расправой.

Между тем ВКС РФ продолжают наносить авиаудары по военным объектам радикалов в районе населенных пунктов Мардых, Телль Мурек, Аль-Хавин, Кафр Баттых, Саракиб, а также недалеко от города Маарет Ан-Нуман, передает Telegram-канал (NRVR11). Сирийские военные самолеты также приняли участие в атаках, ударив по позициям «Ан-Нусры» в окрестностях поселений Синджар, Сукейк и Ат-Тамания.

Провинция Хама

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают обстреливать опорные пункты боевиков в районе города Аль-Латамина к северу от столицы провинции, передает на своей странице в Twitter (omawinewsagency) военный источник. Информации о потерях со стороны исламистских группировок пока не поступало. Напомним, одновременно с этим правительственные войска ведут наступление северо-западнее Хамы на границе с провинцией Идлиб. В данный район уже прибыли дополнительные части проасадовских бойцов палестинской организации «Лива Аль-Кудс», об отправке которых сообщалось накануне.

Ирак

В районе города Багдад вновь активизировались боевики «Исламского государства», действующие подпольно. По информации новостного портала Al Sumaria News, один из бойцов проправительственных сил «Хашд Аш-Хааби» был убит в результате нападения неизвестных недалеко от населенного пункта Абу Грейб. В окрестностях столицы и близлежащих городах наиболее часто отмечаются вылазки террористов «спящих ячеек» ИГИЛ, однако искоренить их полностью вооруженным силам Ирака пока не удается.

В настоящий момент Силы народной мобилизации проводят операцию по уничтожению оставшихся ИГИЛовцев на границе провинций Салах Эд-Дин и Киркук. Как сообщает Twitter-канал (teamsmediawar_1), в результате обысков уже удалось уничтожить двух радикалов, а также военный пикап террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)