«Имитация государства»: журналист объяснил, как Запад воспринимает Украину
Киев, 25 декабря. Западные страны наконец полностью осознали несостоятельность Украины как государства. На это им понадобилось три года после Майдана, теперь они видят, что Украина — это «имитация государства». Таким мнением поделился украинский журналист и политолог, проживающий в России, Андрей Ваджра.
«Для многих уже, прежде всего в Европе и США, становится понятно, что Украина — это несостоявшееся государство. Несостоявшееся по всем сферам общественной и государственной жизни. Украина — это недогосударство, это имитация государства», — отметил Ваджра, выступая в эфире канала News-Front.
Журналист подчеркнул, что происходящие в Киеве политические события доказывают деградацию государственности Украины. В то же время, по мнению Ваджры, на Украине налицо и падение экономики, разрушение финансовой системы и беспрецедентный раскол общества
Сейчас в США и на Западе наконец смогли увидеть полную картину, подытожил политолог, теперь они пытаются решить, «что с этим пониманием делать дальше».