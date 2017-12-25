Ирак препятствует военной помощи Канады Курдистану

Багдад, 25 декабря. Федеральные власти Ирака блокируют поставку оружия в Курдистан из Канады.

Информационное агентство Buzzfeed Canada сообщило со ссылкой на канадских военных, что поставка партии вооружения для Иракского Курдистана находится в подвешенном состоянии из-за блокады со стороны Багдада. Правительство Ирака отказывается подписывать соглашение о конечном использовании оружия, данный документ остается необходимым условием для военной поставки.

Министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан подтвердил информацию о подготовке партии оружия для курдской автономии еще в середине ноября, отметив, что все действия должны пройти согласование с правительством Ирака.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что Багдад ввел санкции против Эрбиля после проведения 25 сентября референдума о независимости Курдистана. 16 октября иракские войска вторглись на спорные с курдами территории.