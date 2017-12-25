Сирия, 25 декабря. Произошел взрыв на подконтрольных курдам территориях в Дейр-эз-Зоре. Один из лидеров «Ан-Нусры»*** был уничтожен в боях с САА на юго-западе Дамаска. В результате обстрела боевиками деревни Харфа в районе Западной Гуты погибли мирные жители, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции «Нусры» на юго-востоке провинции Идлиб; проводят боевые вылеты к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками к северо-западу от Алеппо; обстреливают позиции исламистов «Ан-Нусры» в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: застрелило солдата САА в районе Хажар Аль-Асвад на юге Дамаска; организовало взрыв на шоссе Масика — Буср Аль-Харир в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из высокопоставленных лидеров в столкновениях с САА на юго-западе Дамаска; обстреляла деревню Харфа в районе Западной Гуты, есть жертвы среди мирных граждан.

Провинция Дамаск

В юго-западной части региона сирийские войска продолжают полномасштабное наступление на позиции исламистов коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». По данным новостного агентства Al Masdar News, в результате вооруженного противостояния недалеко от города Бейт Джинн был уничтожен один из высокопоставленных лидеров террористического альянса Абу-Саад Аль-Мальдифи родом с Мальдивских островов. На данный момент неизвестно, как иностранные боевики пробрались на территорию Сирии. Военные эксперты AMN уверены, что этому способствовали Израиль или Иордания. Напомним, правительство Сирии и ранее заявляло о том, что израильские власти оказывают военную, медицинскую и материально-техническую поддержку террористам «Джебхат Ан-Нусры»1.

В ответ на успехи правительственной армии в районе Западной Гуты радикалы открыли огонь по мирному населенному пункту Харфа, расположенному южнее зоны боевых действий вблизи Голанских высот, при этом два мирных жителя были убиты.

Между тем на юге Дамаска возобновились вооруженные стычки между войсками САР и силами «Исламского государства». Twitter-канал (bestfoodfordiet) заявляет, что снайперы террористов ИГИЛ1 застрелили одного из солдат САА в районе Хажар Аль-Асвад. Данная информация пока проверяется.

Провинция Алеппо

К северо-западу от столицы провинции начались перестрелки между проправительственными отрядами Национальных сил обороны****** (NDF) и боевиками антиправительственных формирований «Джейш Аль-Фатх» и «Фатх Халеб», базирующимися в данном районе. Известно, что большую часть объединения «Джейш Аль-Фатх» составляют члены «Джебхат Ан-Нусры» и «Ахрар Аш-Шам». Информационное агентство Al Masdar News опубликовало кадры, на которых запечатлены ополченцы-шииты, ведущие огонь по линиям обороны и путям снабжения радикалов из танков и крупнокалиберных пулеметов. Под ударами союзников САА оказались опорные пункты исламистов на окраинах кварталов Аль-Лерамун и Аз-Захра.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что один из местных жителей деревни Ат-Таяна, находящейся юго-восточнее города Меядин, был убит в результате взрыва мины. Взрывное устройство было заложено террористами «Исламского государства» во время оккупации данных территорий, однако сейчас населенный пункт находится под контролем Сирийской демократической армии**** (SDF). Тем не менее работы по разминированию до сих пор не были начаты. Аналогичная ситуация складывается во всех районах, захваченных курдскими подразделениями. Так, в городе Ракка, занятом курдами еще в середине октября, гражданские лица практически ежедневно гибнут, подрываясь на минах ИГИЛ.

Провинция Даръа

Новый взрыв произошел на подконтрольных боевикам антиправительственных организаций территориях в восточной части провинции Даръа. Оппозиционный военный источник сообщает на своей странице в сети Twitter (piosawaratown) о том, что при взрыве бомбы, установленной на обочине дороги между населенными пунктами Масика и Буср Аль-Харир, пострадали как минимум три мирных жителя. В настоящий момент информация об организаторах теракта устанавливается. Местные активисты полагают, что СВУ было заложено террористами организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Однако неизвестно, как боевикам удалось пробраться на восток региона, поскольку анклав формирования располагается на западе. Тем не менее не исключена возможность существования так называемых «спящих ячеек» группировки и в других частях провинции.

Провинция Идлиб

Авиация РФ продолжает оказывать воздушную поддержку частям Сирийской арабской армии (САА), которые продвигаются на юго-востоке провинции. Как передает новостной портал Syrian Press Center, военные самолеты российских ВКС нанесли авиаудары по укрепленным районам боевиков недалеко от населенных пунктов Маръяджиб, Аль-Бусаби и Абу Дали. О нанесенном исламистам уроне пока не сообщалось. Напомним, правительственные войска и проасадовские силы наступают в направлении стратегической авиабазы «Абу Ад-Духур» на западе региона.

Провинция Хама

Силы САР продолжают вести ракетный огонь по позициям боевиков «Джебхат Ан-Нусры» вблизи городов Аль-Латамина и Кафр Зета к северу от административного центра провинции. Об этом сообщает Twitter-канал (newsyarmouk). Тем временем российские ВКС продолжают боевые вылеты в районе деревень Джанина, Аль-Халябия и Аль-Мулюха северо-восточнее Хамы, передает военный источник в Telegram (NRVR11). Напомним, конфликт между сирийской армией и вооруженной оппозицией в северной части провинции обострился после того как исламисты начали вести обстрелы жилых районов населенных пунктов Халфая и Мхарде.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)