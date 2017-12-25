Сирия и ВКС РФ освободили полстраны за 2017 год: «Хмеймим» — плацдарм для разгрома ИГ в САР

За прошедший год ситуация в Сирии изменилась кардинальным образом. Если на момент начала 2017-го крупнейшая международная террористическая группировка «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ) занимала около половины территории арабской республики, то сегодня данное формирование на территории этой страны полностью ликвидировано. Ключевую роль в этом сыграли российские ВКС и военнослужащие правительственной Сирийской арабской армии (САА).

Таким образом, база «Хмеймим», расположенная в Латакии, стала основным плацдармом для наступления против ИГ1. При поддержке боевой авиации РФ подразделения войск САР за этот год планомерно зачистили от террористов огромный объем территорий — обширные районы провинций Алеппо, Ракка, Хама, Хомс, Дейр-эз-Зор, и в том числе важнейшие города Пальмира, Акербат, Ас-Сухна, Дейр-эз-Зор, Меядин и многие другие. В некоторых регионах САР все еще отмечается активность остатков бандгрупп и подпольных ячеек ИГ, которые действуют отдельно друг от друга, однако важно то, что в 2017-м «Исламское государство» лишилось всех территорий, инфраструктуры, перестало быть единой военной силой и, таким образом, полностью перестало существовать на территории Сирии как квазиобразование.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, отставной полковник и военный эксперт Андрей Кошкин уверен, что без появления в САР ВКС РФ победа над ИГИЛ1 была бы невозможна. Данное мнение он выразил в ходе интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Ни у кого нет сомнений в том, что разгромить самую крупную террористическую организацию в мире правительственным войскам Сирийской Арабской Республики помогли ВКС России. Конечно же, основной точкой опоры для нашей боевой авиации была база «Хмеймим». При этом, напомню, мы также имеем пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, однако на сегодняшний день его еще только разворачивают в полноценную военную базу. Аэродром «Хмеймим» между тем сразу был сформирован как авиационная база, и, несомненно, именно он стал основным плацдармом для уничтожения боевиков ИГИЛ в САР», — подчеркнул собеседник ФАН.

В то время как Сирия не справилась бы без наших воздушных сил, они, в свою очередь, не смогли бы быть столь эффективными и успешными в борьбе с международным терроризмом в лице ИГ, если бы у них не было такой базы, также заметил военный эксперт. По его мнению, данный военный объект отвечает всем самым строгим современным требованиям. Таким образом, успешная работа нашей авиационной группировки во многом была обеспечена теми условиями и возможностями, которые предоставляла база «Хмеймим».

«Без российских ВКС добиться этого было бы практически невозможно. А наша авиация могла осуществить то, что осуществила, конечно, только благодаря тому, что у них была хорошо подготовленная, хорошо функционирующая во всех отношениях авиационная база «Хмеймим». Поэтому мы очень высоко оцениваем работу тех, кто создавал этот объект, и тех, кто в настоящее время эксплуатирует его», — отметил Андрей Кошкин.

Однако тот результат, который был достигнут благодаря ВКС РФ в рамках борьбы с международным терроризмом, необходимо закрепить, считает наш собеседник. Недавно, согласно распоряжению верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина, значительная часть группировки российских сил в Сирии была выведена из ближневосточного региона. Однако остальной наш контингент по-прежнему сохраняет присутствие в САР, и это необходимо, так как пребывание наших сил будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в стране и гарантировать, что террористы уже не вернутся.

«Все документы на сегодняшний день уже согласованы: аэродром «Хмеймим» мы берем в безвозмездную эксплуатацию на 49 лет с последующим продлением еще на 25. Я уверен, что присутствие наших воздушных сил в Сирии в значительной степени поможет стабилизировать ситуацию в арабской республике», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.