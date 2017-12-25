Число жертв взрыва в Кабуле возросло до четырех человек

Кабул, 25 декабря. Жертвами взрыва в столице Афганистана стали четыре человека. Как сообщает Pajhwok Afghan News, еще три человека получили ранения.

Взрыв прогремел в понедельник в Кабуле. Утром смертник подорвался близ КПП Национального директората безопасности на площади Абдул Хак.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Ранее сообщалось, что в результате терактов запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1 в Афганистане погибло восемь человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.