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Украина
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Происшествия
Число жертв взрыва в Кабуле возросло до четырех человек
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    Число жертв взрыва в Кабуле возросло до четырех человек

    8:10  25 Декабря 2017  /обновлено: 8:10  25 Декабря 2017
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    Число жертв взрыва в Кабуле возросло до четырех человек

    Кабул, 25 декабря. Жертвами взрыва в столице Афганистана стали четыре человека. Как сообщает Pajhwok Afghan News, еще три человека получили ранения.

    Взрыв прогремел в понедельник в Кабуле. Утром смертник подорвался близ КПП Национального директората безопасности на площади Абдул Хак.

    Ранее сообщалось о трех погибших

    Ранее сообщалось, что в результате терактов запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1 в Афганистане погибло восемь человек

    Число жертв взрыва в Кабуле возросло до четырех человек

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #афганистан #теракт
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