Физики из России сделали шаг к созданию оптических компьютеров

Москва, 25 декабря. Российские физики, а также их коллеги из-за рубежа в ходе исследований, по сути, сделали еще один шаг к созданию так называемых «оптических» компьютеров.

Как сообщают «Известия», ученые впервые смогли изучить внутреннюю структуру объемных фотонных кристаллов, которые в перспективе станут основой сверхбыстродействующей электроники.

Как пояснили ученые, с появлением новых данных есть возможность проектировать оптические компоненты вычислительной техники нового поколения, в которых за перенос информации будут отвечать не электроны, а фотоны.

«Имея информацию о дефектах структуры, мы можем понять логику, по которой меняется направление движения светового луча. То есть можно попытаться собрать на основе фотонных кристаллов логические схемы», — пояснил изданию сотрудник лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» Илья Беседин.

Впрочем, это, по сути, только начало пути к созданию компьютеров следующего поколения. О первых промышленных моделях полностью оптических компьютеров можно будет говорить, не раньше чем через тридцать лет.