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Технологии
Физики из России сделали шаг к созданию оптических компьютеров
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    Физики из России сделали шаг к созданию оптических компьютеров

    8:02  25 Декабря 2017  /обновлено: 8:02  25 Декабря 2017
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    Физики из России сделали шаг к созданию оптических компьютеров

    Москва, 25 декабря. Российские физики, а также их коллеги из-за рубежа в ходе исследований, по сути, сделали еще один шаг к созданию так называемых «оптических» компьютеров.

    Как сообщают «Известия», ученые впервые смогли изучить внутреннюю структуру объемных фотонных кристаллов, которые в перспективе станут основой сверхбыстродействующей электроники.

    Как пояснили ученые, с появлением новых данных есть возможность проектировать оптические компоненты вычислительной техники нового поколения, в которых за перенос информации будут отвечать не электроны, а фотоны.

    «Имея информацию о дефектах структуры, мы можем понять логику, по которой меняется направление движения светового луча. То есть можно попытаться собрать на основе фотонных кристаллов логические схемы», — пояснил изданию сотрудник лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» Илья Беседин.

    Впрочем, это, по сути, только начало пути к созданию компьютеров следующего поколения. О первых промышленных моделях полностью оптических компьютеров можно будет говорить, не раньше чем через тридцать лет.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #ученые #компьютер #фотон
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