Таксист Uber рассказал о причине убийства сотрудницы посольства Британии

Бейрут, 25 декабря. Водитель такси Uber ливанец Тарек Хаучи рассказал о том, почему изнасиловал и убил работницу британского посольства Ребекку Дайкс. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

По данным издания, свой поступок в ходе допроса злоумышленник обосновал тем, что женщина «была в короткой юбке».

Подозреваемый добавил, что женщина была иностранной гражданкой, и он посчитал, что без последствий совершить преступление будет просто, сообщает газета.

Pictured: Uber driver accused of murdering Rebecca Dykes | Daily Mail Online https://t.co/bflxKBFtoM — LCDC (@The_LCDC) December 24, 2017

Напомним, ранее злоумышленник признался в убийстве Дайкс. В середине декабря СМИ сообщали, что в ливанской столице было обнаружено тело сотрудницы посольства Великобритании.