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Таксист Uber рассказал о причине убийства сотрудницы посольства Британии
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    Таксист Uber рассказал о причине убийства сотрудницы посольства Британии

    8:11  25 Декабря 2017  /обновлено: 8:12  25 Декабря 2017
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    Таксист Uber рассказал о причине убийства сотрудницы посольства Британии

    Бейрут, 25 декабря. Водитель такси Uber ливанец Тарек Хаучи рассказал о том, почему изнасиловал и убил работницу британского посольства Ребекку Дайкс. Об этом пишет таблоид Daily Mail. 

    По данным издания, свой поступок в ходе допроса злоумышленник обосновал тем, что женщина «была в короткой юбке».

    Подозреваемый добавил, что женщина была иностранной гражданкой, и он посчитал, что без последствий совершить преступление будет просто, сообщает газета.

    Напомним, ранее злоумышленник признался в убийстве Дайкс. В середине декабря СМИ сообщали, что в ливанской столице было обнаружено тело сотрудницы посольства Великобритании.

    Автор: Дана Балан
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    #убийство #ливан #бейрут #uber
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