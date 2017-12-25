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США покусились на хранящиеся у них чужие резервы
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    США покусились на хранящиеся у них чужие резервы

    8:03  25 Декабря 2017  /обновлено: 8:04  25 Декабря 2017
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    США покусились на хранящиеся у них чужие резервы

    Вашингтон, 25 декабря. Хранение резервных фондов государств в США характеризуются высокими рисками, пишут западные издания.

    Как сообщает Reuters, Вашингтон принял решение о заморозке средств национального суверенного фонда Казахстана. Отмечается, что речь идет о 22 миллиардах долларов. Это 40% объема Фонда будущих поколений. Сумма составляет 17% ВВП Казахстана.

    По данным СМИ, средства были заморожены по иску бизнесмена из Молдавии Анатолия Стати. Он подал иск против правительства Казахстана.

    Как пишет «Ридус», Стати вместе с сыном вложили средства в казахстанский ТЭК, затем они обвинили правительство в попытке рейдерского захвата своей собственности. Истцы требуют от Астаны возмещения убытков на сумму 4 миллиарда долларов.

    Ранее сообщалось, что США жаждут помогать Казахстану. В Вашингтоне рассказали, что помогут Казахстану присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО). 

    США покусились на хранящиеся у них чужие резервы

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #казахстан
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