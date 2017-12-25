США покусились на хранящиеся у них чужие резервы

Вашингтон, 25 декабря. Хранение резервных фондов государств в США характеризуются высокими рисками, пишут западные издания.

Как сообщает Reuters, Вашингтон принял решение о заморозке средств национального суверенного фонда Казахстана. Отмечается, что речь идет о 22 миллиардах долларов. Это 40% объема Фонда будущих поколений. Сумма составляет 17% ВВП Казахстана.

По данным СМИ, средства были заморожены по иску бизнесмена из Молдавии Анатолия Стати. Он подал иск против правительства Казахстана.

Как пишет «Ридус», Стати вместе с сыном вложили средства в казахстанский ТЭК, затем они обвинили правительство в попытке рейдерского захвата своей собственности. Истцы требуют от Астаны возмещения убытков на сумму 4 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что США жаждут помогать Казахстану. В Вашингтоне рассказали, что помогут Казахстану присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО).