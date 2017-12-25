Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
«Не стоит впадать в конспирологию»: у Яценюка рассказали, зачем политик приехал в Женеву
Общество
Более половины россиян не доверяют электронному паспорту
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более половины россиян не доверяют электронному паспорту

    7:58  25 Декабря 2017  /обновлено: 7:58  25 Декабря 2017
    109

    Более половины россиян не доверяют электронному паспорту

    Москва, 25 декабря. О недоверии к электронному паспорту заявили 55% опрошенных россиян, готовы заменить на него бумажный паспорт лишь треть респондентов. Об этом со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ сообщают «Известия».

    По данным опроса, о том, что выдача электронных паспортов может начаться уже в 2018 году, знает 60% россиян. Впервые об этом услышали 40% респондентов. О желании получить электронный паспорт сообщил 31% опрошенных, 55% заявили о намерении отказаться от него, 14% респондентов пока не определились.

    При этом 76% участников опроса назвали электронное удостоверение личности удобным, так как в нем помимо паспорта можно хранить водительские права, ИНН и трудовую книжку. Также 76% респондентов положительно оценили возможность использовать электронный паспорт в качестве банковской карты.

    Функцию отправки в госорганы документов полезной назвали 71% опрошенных, 64% положительно оценили упрощение процедуры голосования на выборах. По 55% респондентов назвали удобной функции нотариального заверения электронных документов на карте и заключения договоров с организациями в электронном виде, 51% одобрил функцию открытия ИП и ООО.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россияне #вциом #опрос #паспорт
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть