Более половины россиян не доверяют электронному паспорту

Москва, 25 декабря. О недоверии к электронному паспорту заявили 55% опрошенных россиян, готовы заменить на него бумажный паспорт лишь треть респондентов. Об этом со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ сообщают «Известия».

По данным опроса, о том, что выдача электронных паспортов может начаться уже в 2018 году, знает 60% россиян. Впервые об этом услышали 40% респондентов. О желании получить электронный паспорт сообщил 31% опрошенных, 55% заявили о намерении отказаться от него, 14% респондентов пока не определились.

При этом 76% участников опроса назвали электронное удостоверение личности удобным, так как в нем помимо паспорта можно хранить водительские права, ИНН и трудовую книжку. Также 76% респондентов положительно оценили возможность использовать электронный паспорт в качестве банковской карты.

Функцию отправки в госорганы документов полезной назвали 71% опрошенных, 64% положительно оценили упрощение процедуры голосования на выборах. По 55% респондентов назвали удобной функции нотариального заверения электронных документов на карте и заключения договоров с организациями в электронном виде, 51% одобрил функцию открытия ИП и ООО.