Швейцария может провести референдум по отношениям с ЕС

Берн, 25 декабря. Швейцария может вынести вопрос дальнейших двусторонних отношений с Евросоюзом на национальный референдум. Об этом рассказала президент страны Дорис Лейтхард.

Политик отметила, что отношения с Евросоюзом «нужно уточнить». Она добавила, что Швейцария должна знать, в каком направлении идти и поэтому голосование по этому вопросу было бы полезным.

Как передает SonntagsBlick, Лейтхард также подчеркнула, что понимает «скептицизм в отношении к ЕС». Она также добавила, что у государства нет альтернативы, так как две трети объема торговли приходятся на Евросоюз.

Напомним, Швейцария не является членом Европейского союза, но государство с 2004 года входит в Шенгенское соглашение.

Как сообщало издание «Ридус», ранее Европарламент исключил возможность признания независимости Каталонии.