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Швейцария может провести референдум по отношениям с ЕС
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    Швейцария может провести референдум по отношениям с ЕС

    7:49  25 Декабря 2017  /обновлено: 7:49  25 Декабря 2017
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    Швейцария может провести референдум по отношениям с ЕС

    Берн, 25 декабря. Швейцария может вынести вопрос дальнейших двусторонних отношений с Евросоюзом на национальный референдум. Об этом рассказала президент страны Дорис Лейтхард.

    Политик отметила, что отношения с Евросоюзом «нужно уточнить». Она добавила, что Швейцария должна знать, в каком направлении идти и поэтому голосование по этому вопросу было бы полезным.

    Как передает SonntagsBlick, Лейтхард также подчеркнула, что понимает «скептицизм в отношении к ЕС». Она также добавила, что у государства нет альтернативы, так как две трети объема торговли приходятся на Евросоюз.

    Напомним, Швейцария не является членом Европейского союза, но государство с 2004 года входит в Шенгенское соглашение.

    Как сообщало издание «Ридус», ранее Европарламент исключил возможность признания независимости Каталонии. 

    Швейцария может провести референдум по отношениям с ЕС

    Автор: Алия Садыкова
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    #евросоюз #швейцария
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