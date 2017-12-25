Хейли прокомментировала сокращение бюджета ООН

Нью-Йорк, 25 декабря. Постпред США в ООН Никки Хейли прокомментировала сокращение бюджета международной организации.

Как напоминает RT, Генеральная Ассамблея ООН накануне утвердила бюджет организации на будущие два года в размере 5,39 млрд долларов, что на 166 млн долларов меньше, чем в 2016-17 годах.

«Неэффективность и перерасход средств ООН хорошо известны. Мы больше не позволим пользоваться щедростью американского народа и сохранять неконтролируемость расходов», — прокомментировала Хейли такое решение ГА.

Кроме того, постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций также добавила, что Вашингтон намерен добиваться еще более экономной и прозрачной работы ООН.