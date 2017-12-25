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Хейли прокомментировала сокращение бюджета ООН
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    Хейли прокомментировала сокращение бюджета ООН

    7:33  25 Декабря 2017  /обновлено: 7:33  25 Декабря 2017
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    Хейли прокомментировала сокращение бюджета ООН

    Нью-Йорк, 25 декабря. Постпред США в ООН Никки Хейли прокомментировала сокращение бюджета международной организации.

    Как напоминает RT, Генеральная Ассамблея ООН накануне утвердила бюджет организации на будущие два года в размере 5,39 млрд долларов, что на 166 млн долларов меньше, чем в 2016-17 годах.

    «Неэффективность и перерасход средств ООН хорошо известны. Мы больше не позволим пользоваться щедростью американского народа и сохранять неконтролируемость расходов», — прокомментировала Хейли такое решение ГА.

    Хейли прокомментировала сокращение бюджета ООН

    Кроме того, постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций также добавила, что Вашингтон намерен добиваться еще более экономной и прозрачной работы ООН.

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #оон #никки хейли
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