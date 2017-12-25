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В России создадут конкурента Google Earth
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    В России создадут конкурента Google Earth

    7:34  25 Декабря 2017  /обновлено: 7:34  25 Декабря 2017
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    В России создадут конкурента Google Earth

    Москва, 25 декабря. Госкорпорация «Роскосмос» приступила к созданию цифровой модели поверхности земли, к 2020 году проект охватит всю территорию России. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил гендиректор холдинга «Российские космические системы» (РКС) Андрей Тюлин.

    Цифровая модель поверхности планеты создается в рамках проекта «Цифровая земля». В 2018 году проект охватит территорию Москвы и области, к 2020 году всей страны. Тюлин отметил, что в будущем планируется создать коммерческую компанию, в которую будут участвовать «Роскосмос» и частный инвестор. По мнению эксперта, новая компания сможет конкурировать на российском рынке с геосервисами Google Earth и Esri.

    «Мы понимаем, что создать потребительский продукт лучше, чем Google Earth, крайне сложно, но у нас будут преимущества в России и ряде развивающихся стран, где Google пока не предлагает высокодетализированные карты», — сообщил Тюлин.

    Гендиректор РКС отметил, что на существующих картах крупных геосервисов с разрешением лучше 1 м представлены только крупные города мира.

    В России создадут конкурента Google Earth

    «Мы же планируем, что любая часть России, а затем и мира будет доступна в высоком разрешении», — подчеркнул Тюлин.

    По словам эксперта, на базе проекта будут созданы тематические аналитические сервисы для мониторинга транспортной и промышленной инфраструктуры, а также в интересах экологии, сельского хозяйства, недропользования и других отраслей.  

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #роскосмос #технологии
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