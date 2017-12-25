Тунис ввел временный запрет на рейсы Emirates

Тунис, 25 декабря. Власти Туниса временно ввели запрет на все рейсы авиакомпании Emirates на территории страны.

Как пишут местные СМИ, ссылаясь на министерство транспорта республики, это ответная мера после введения 22 декабря властями ОАЭ запрета на прилет и транзитный перелет через аэропорты ОАЭ тунисским женщинам.

Отмечается, что запрет будет снят, когда Emirates решит, как выйдет из сложившейся ситуации, не нарушая международных законов и конвенций.

Как сообщало издание «Ридус», российские авиакомпании получили предписание Росавиации об усилении мер безопасности.