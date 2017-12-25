Семинар с участием 32 сборных по футболу пройдет в Сочи перед ЧМ-2018

Москва, 25 декабря. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о финишных мероприятиях перед стартом чемпионата мира — 2018.

По его словам, следующее мероприятие — это семинар команд, который пройдет 27-28 февраля в Сочи. Ожидается, что в нем примут участие тренеры и генеральные менеджеры 32 сборных по футболу с целью подробно обсудить весь спектр вопросов, связанных с проведением мундиаля-2018.

Сорокин подчеркнул, что речь идет о логистике, работе арбитров, безопасности и другом, пишут «Известия».

«А дальше уже финишная прямая», — рассказал он.

Сорокин также добавил, что прошедший минувшим лето Кубок конфедераций — 2017 стал самым важным испытанием перед ЧМ-2018 и по продолжительности, и по накалу страстей.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Полуфинал состоится в Санкт-Петербурге, финальную битву примет Москва.