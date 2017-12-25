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Россия
Поклонская предложила не наказывать за использование спецсредств в быту
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    Поклонская предложила не наказывать за использование спецсредств в быту

    7:23  25 Декабря 2017  /обновлено: 7:23  25 Декабря 2017
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    Поклонская предложила не наказывать за использование спецсредств в быту

    Москва, 25 декабря. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская подготовила законопроект, который декриминализирует использование спецсредств в быту.

    Как сообщает РИА Новости, речь идет об использовании специальном техническом оборудовании  для негласного получения информации. По словам парламентарии, документ уже одобрен экспертами.

    «Надо оградить обычного человека, который использует специальные техсредства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества», — заявила Поклонская.

    Депутат уточнила, что в настоящее время жители России довольно-таки часто привлекаются к уголовной ответственности по статье 138.1, при этом используя специальные средства в быту.

    Поправки в УК, предложенные Поклонской, должны добавить в статью положение, согласно которому нарушением закона будет считаться только умышленное приобретение технических средств со специальной целью.

    Добавим, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в самое ближайшее время.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #госдума #наталья поклонская #ук рф
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