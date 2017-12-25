Эксперты рассказали о странах, где запрещено праздновать Рождество

Москва, 25 декабря. СМИ рассказали, как отмечают Рождество в странах, где это запрещено.

Как пишет газета «Известия», в большинстве стран мира, живущих по григорианскому календарю, 25 декабря отмечают Рождество. Однако в Саудовской Аравии, Сомали и Брунее запретили рождественские праздники.

По воспоминаниям экспата, которому довелось отмечать Рождество в Саудовской Аравии, украшать елку или другое дерево а праздник в государстве карается законом. Найти украшения в магазинах также невозможно. По словам счтоника, экспаты собрались несколькими компаниями, всего около 200 человек.

Как отмечает эксперт, религиозные законы в Саудовской Аравии одни их самих строгих. Переход в христианство карается смертью или поркой плетьми и крупным штрафом.

Четвертый год подряд не отмечают Рождество и в Сомали. Это делается для того, чтобы «не смущать правоверных мусульман» своими обычаями. Также власти не хотят давать террористам лишнего повода для атаки на места скопления людей иной веры. Отмечать религиозный праздник можно только дома в кругу семьи.

Рождество и все его символы в КНДР рассматриваются как религиозный предрассудок и символ чуждой западной культуры.