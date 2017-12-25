Путин поставил точку в дискуссиях об акцентах развития армии России

Москва, 25 декабря. Развитие высокоточного оружия становится ключевым приоритетом государственной программы вооружения. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в минувшую пятницу, 22 декабря, на коллегии военного ведомства страны, поставив точку в разговорах об акцентах развития армии РФ.

Российский президент решительно подчеркнул, что на сегодняшний день Россия готова отразить глобальный неядерный удар, а оборонное ведомство РФ впервые признало применение в Сирии «Искандеров» и сообщило о создании Единой космической системы, пишут «Известия».

В ходе расширенной коллегии оборонного ведомства Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сделали несколько важных заявлений в адрес западных партнеров.

Путин сообщил, что ставка в государственной программе вооружения сделана не на создание новых кораблей и воздушных лайнеров, а на универсальные, продуктивные и высокоточные средства поражения.

Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, своим заявлением Путин «подвел результат многочисленным спорам о новой ГПВ, которые длятся практически год».

Владимир Путин. Биография