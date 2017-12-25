СМИ рассказали, к чему ведет демографический кризис на Украине

Киев, 25 декабря. За 10 месяцев текущего года население Украины сократилось на 166,3 тыс. человек, если тенденция сохранится, в 2100 году в стране будет проживать не более 16 миллионов граждан. Об этом сообщает RT.

По данным Государственной службы статистики показатель сокращения населения за 10 месяцев 2017 года был на 18% выше, чем годом ранее. Всего за три года после майдана население Украины сократилось на 329 тысяч человек, сообщает издание со ссылкой на сообщение депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Папиева. По мнению парламентария, если тенденция сохранится, каждые пять лет страна будет терять по миллиону граждан.

Эксперты отмечают, что в настоящее время по официальной статистике на Украине с учетом населения неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой народных республик проживает 42,4 млн человек. В реальности население страны может оказаться не более 30 — 35 млн человек. Неточность статистики эксперты объясняют отсутствием переписи населения. Единственный раз за все время существования страна ее проводили в 2001 году.

Среди негативно влияющих на демографическую ситуацию на Украине факторов специалисты отмечают резко возросший после 2014 года уровень миграции и снижение рождаемости. На оба фактора влияют военные действия на юго-востоке страны, маленькие зарплаты и низкий уровень социальной поддержки.

По данным ООН, если ситуация не изменится, население страны может сократиться до 29,7 млн человек к 2055 году и до 15 — 16 млн к 2100 году.