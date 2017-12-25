Минимальная цена на вино может составить 180-190 рублей в России

Москва, 25 декабря. Минсельхоз определил приемлемый уровень минимальной розничной цены на тихое вино в России.

Как пишет газета «Известия», диапазон цен составит от 180 до 190 рублей. Ведомство направит свои предложения в Минфин весной 2018 года.

Как отмечают эксперты, фиксированная цена на вино поможет отсечь некачественный товар на рынке. Эксперты считают, что на тихие вина цена должна составлять 180–190 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.

Как добавил глава департамента пищевой, перерабатывающей промышленности ведомства Евгений Ахпашев, эти цены станут для покупателей ориентиром при покупке спиртного напитка.