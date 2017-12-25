СМИ сообщили о взрыве в Кабуле

Кабул, 25 декабря. О произошедшем взрыве в столице Афганистана сообщили СМИ.

Как передает телеканал Tolo News, инцидент имел место быть в районе площади Абдул Хак Кабула. По данным правоохранителей, данных о пострадавших в результате взрыва не поступало.

Кроме прочего, из Кабула поступают сообщения еще об одном инциденте. Агентство Пажвак информирует о взрыве, который был совершен террористом-смертником на КПП Национального директората безопасности в столице Афганистана.