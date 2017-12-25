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Происшествия
СМИ сообщили о взрыве в Кабуле
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    СМИ сообщили о взрыве в Кабуле

    7:05  25 Декабря 2017  /обновлено: 7:05  25 Декабря 2017
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    СМИ сообщили о взрыве в Кабуле

    Кабул, 25 декабря. О произошедшем взрыве в столице Афганистана сообщили СМИ.

    Как передает телеканал Tolo News, инцидент имел место быть в районе площади Абдул Хак Кабула. По данным правоохранителей, данных о пострадавших в результате взрыва не поступало.

    Кроме прочего, из Кабула поступают сообщения еще об одном инциденте. Агентство Пажвак информирует о взрыве, который был совершен террористом-смертником на КПП Национального директората безопасности в столице Афганистана.

    Автор: Константин Терехов
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    #кабул #афганистан #взрыв
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