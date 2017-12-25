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Украина
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Политика
Трамп рассказал, что отстоял Рождество у сторонников политкорректности
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    Трамп рассказал, что отстоял Рождество у сторонников политкорректности

    6:59  25 Декабря 2017  /обновлено: 6:59  25 Декабря 2017
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    Трамп рассказал, что отстоял Рождество у сторонников политкорректности

    Вашингтон, 25 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что отстоял праздник Рождества у сторонников политкорректности.

    Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. Он отметил, что люди вновь говорят «Счастливого Рождества». Трамп также признался, что возглавил контрнаступление против нападения на это любимое, прекрасное выражение.

    Ранее американский лидер неоднократно говорил о том, что СМИ и отдельные крупные фирмы начали избегать упоминания праздника Рождества и не используют рождественскую символику в рекламе своих брендов. При этом Трамп подчеркивал, что речь идет о сознательной атаке на традиционные ценности американцев.

    Трамп рассказал, что отстоял Рождество у сторонников политкорректности

    Автор: Алия Садыкова
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    #трамп #рождество
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