Трамп рассказал, что отстоял Рождество у сторонников политкорректности

Вашингтон, 25 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что отстоял праздник Рождества у сторонников политкорректности.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. Он отметил, что люди вновь говорят «Счастливого Рождества». Трамп также признался, что возглавил контрнаступление против нападения на это любимое, прекрасное выражение.

Ранее американский лидер неоднократно говорил о том, что СМИ и отдельные крупные фирмы начали избегать упоминания праздника Рождества и не используют рождественскую символику в рекламе своих брендов. При этом Трамп подчеркивал, что речь идет о сознательной атаке на традиционные ценности американцев.