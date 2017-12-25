Активистка Femen оголила грудь на службе Папы Римского в Ватикане
Ватикан, 25 декабря. Женское движение Femen организовало акцию на службе в Ватикане.
Как рассказали феминистки на своей странице в Facebook, активистка обнажила грудь перед рождественской службой Папы Римского.
Отмечается, что эти действия являются протестом «против многовековой практики насилия и угнетения женщин патриархальными религиозными институтами».
Ранее телеканал «360» сообщал, что активистка движения организовала акцию в Киеве.
Возле Верховной рады Украины она призвала президента страны Петра Порошенко и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и «дать народу спокойно жить».