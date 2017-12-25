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Политика
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Общество
Активистка Femen оголила грудь на службе Папы Римского в Ватикане
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    Активистка Femen оголила грудь на службе Папы Римского в Ватикане

    6:49  25 Декабря 2017  /обновлено: 6:49  25 Декабря 2017
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    Активистка Femen оголила грудь на службе Папы Римского в Ватикане

    Ватикан, 25 декабря. Женское движение Femen организовало акцию на службе в Ватикане.

    Как рассказали феминистки на своей странице в Facebook, активистка обнажила грудь перед рождественской службой Папы Римского.

    Отмечается, что эти действия являются протестом «против многовековой практики насилия и угнетения женщин патриархальными религиозными институтами».

    Ранее телеканал «360» сообщал, что активистка движения организовала акцию в Киеве.

    Возле Верховной рады Украины она призвала президента страны Петра Порошенко и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и «дать народу спокойно жить».

    Активистка Femen оголила грудь на службе Папы Римского в Ватикане

    Автор: Алия Садыкова
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    #ватикан #femen
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