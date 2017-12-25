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Пентагон попытался сгладить слова генерала о надвигающейся войне в Европе
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    Пентагон попытался сгладить слова генерала о надвигающейся войне в Европе

    6:44  25 Декабря 2017  /обновлено: 6:44  25 Декабря 2017
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    Пентагон попытался сгладить слова генерала о надвигающейся войне в Европе

    Вашингтон, 25 декабря. В корпусе морской пехоты США прокомментировали слова генерала Роберта Неллера о надвигающейся войне в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

    Корреспондент агентства попросил официального представителя Неллера подполковника Эрика Дента уточнить нужно ли считать сделанное в Норвегии высказывание генерала официальной позицией Корпуса морской пехоты США. И следует ли из него то, что конфликт между США и Россией в Европе неизбежен.

    «В действительности он упомянул, что наиболее вероятной точкой конфликта является Корейский полуостров. Но даже это крайне маловероятно в плане возникновения конфликта между двумя государствами», — ответил на вопросы Дент.

    В комментарии западным СМИ Дент сообщил, что заявление Неллера было призвано стремлением вдохновить военнослужащих США.

    Двусмысленное высказывание генерал Роберт Неллер сделал 21 декабря во время выступления перед 300 морскими пехотинцами США в Норвегии.

    «Надеюсь, что заблуждаюсь, но надвигается война», — заявил генерал, отметив, что в перспективе оперативное внимание Корпуса морской пехоты переключится с Ближнего Востока на Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #война #морпехи #европа
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