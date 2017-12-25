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Общество
Google определила самые популярные автомобили 2017 года
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    Google определила самые популярные автомобили 2017 года

    6:40  25 Декабря 2017  /обновлено: 6:40  25 Декабря 2017
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    Google определила самые популярные автомобили 2017 года

    Вашингтон, 25 декабря. Американская корпорация Google опубликовала список самых популярных автомобилей по запросам интернет-пользователей в Соединенных Штатах Америки за 2017 год.

    Как пишут американские СМИ, самыми востребованными запросами стали модели компании Ford F-150, Explorer и Escape.

    Google определила самые популярные автомобили 2017 года

    На второй строчке по популярности бренд из Японии: Lexus и модели RX, IS и LS. В тройке лидеров также Kia. Автолюбители больше всего интересовались моделью Optima.

    Отмечается, что внимание водителей в текущем году также было приковано к маркам Toyota, Honda и Buick.

    Google определила самые популярные автомобили 2017 года

    Ранее телеканал «360» сообщал, что эксперты компании Consumer Reports назвали 10 самых неудачных автомобилей с точки зрения их владельцев, которые разочаровались в характеристиках «железных коней» и не получили ожидаемого удовлетворения. 

    Автор: Алия Садыкова
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    #google #автомобили
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