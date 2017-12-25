Google определила самые популярные автомобили 2017 года

Вашингтон, 25 декабря. Американская корпорация Google опубликовала список самых популярных автомобилей по запросам интернет-пользователей в Соединенных Штатах Америки за 2017 год.

Как пишут американские СМИ, самыми востребованными запросами стали модели компании Ford F-150, Explorer и Escape.

На второй строчке по популярности бренд из Японии: Lexus и модели RX, IS и LS. В тройке лидеров также Kia. Автолюбители больше всего интересовались моделью Optima.

Отмечается, что внимание водителей в текущем году также было приковано к маркам Toyota, Honda и Buick.

Ранее телеканал «360» сообщал, что эксперты компании Consumer Reports назвали 10 самых неудачных автомобилей с точки зрения их владельцев, которые разочаровались в характеристиках «железных коней» и не получили ожидаемого удовлетворения.