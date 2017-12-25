О невозможности решить проблему КНДР военным путем заявил посол КНР в РФ

Москва, 25 декабря. О невозможности решить проблему Северной Кореи военным путем заявил посол Китая в России Ли Хуэй.

«Это только усугубит проблему и приведет к серьезным последствиям. Не только в прошлом, но и в будущем решение проблемы военным путем не должно становиться выбором какой-либо страны», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как считает посол Китайской народной республики в России, в ситуации вокруг Северной Кореи необходимо разрешить «справедливые опасения каждой из сторон по вопросам безопасности».

«Корень проблемы Корейского полуострова заключается в отсутствии взаимного доверия, и каждая из сторон должна способствовать росту взаимодоверия», — подчеркнул китайский дипломат.

Также Ли Хуэй добавил, что шаг навстречу должна сделать каждая из сторон. В частности Республика Корея и США «должны продемонстрировать искреннее желание начать диалог».

