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О невозможности решить проблему КНДР военным путем заявил посол КНР в РФ
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    О невозможности решить проблему КНДР военным путем заявил посол КНР в РФ

    6:33  25 Декабря 2017  /обновлено: 6:33  25 Декабря 2017
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    О невозможности решить проблему КНДР военным путем заявил посол КНР в РФ

    Москва, 25 декабря. О невозможности решить проблему Северной Кореи военным путем заявил посол Китая в России Ли Хуэй.

    «Это только усугубит проблему и приведет к серьезным последствиям. Не только в прошлом, но и в будущем решение проблемы военным путем не должно становиться выбором какой-либо страны», — цитирует дипломата РИА Новости.

    Как считает посол Китайской народной республики в России,  в ситуации вокруг Северной Кореи необходимо разрешить «справедливые опасения каждой из сторон по вопросам безопасности».

    «Корень проблемы Корейского полуострова заключается в отсутствии взаимного доверия, и каждая из сторон должна способствовать росту взаимодоверия», — подчеркнул китайский дипломат.

    Также Ли Хуэй добавил, что шаг навстречу должна сделать каждая из сторон. В частности Республика Корея и США «должны продемонстрировать искреннее желание начать диалог».
     

    Автор: Константин Терехов
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