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Самую комфортную тюрьму в мире открыли в Дании
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    Самую комфортную тюрьму в мире открыли в Дании

    6:23  25 Декабря 2017  /обновлено: 6:24  25 Декабря 2017
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    Самую комфортную тюрьму в мире открыли в Дании

    Копенгаген, 25 декабря. В Дании открыли новое пенитенциарное заведение, претендующее на звание самой комфортной тюрьмы в мире.

    Как сообщает RT, со ссылкой на местные СМИ, место для отбывания наказания преступников построено неподалеку от города Гундслев и даже получило собственное название – Сторстрем.

    Заключенные находятся в очень комфортных условиях – в частности, в каждой из  камер установлены телевизор и холодильник, а также есть шкаф, большое окно и даже личная ванная.

    Кроме прочего, в тюрьме есть так называемые «общие комнаты», где заключенные могут общаться, а также собственные сельскохозяйственные угодья и сад, и даже место для замаливания грехов.

    Добавим, что строительство тюрьмы повышенной комфортности обошлось в 160 миллионов долларов. Единовременно в пенитенциарном заведении могут содержаться до 250 человек.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #тюрьма #дания
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