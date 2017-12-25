Самую комфортную тюрьму в мире открыли в Дании

Копенгаген, 25 декабря. В Дании открыли новое пенитенциарное заведение, претендующее на звание самой комфортной тюрьмы в мире.

Как сообщает RT, со ссылкой на местные СМИ, место для отбывания наказания преступников построено неподалеку от города Гундслев и даже получило собственное название – Сторстрем.

Заключенные находятся в очень комфортных условиях – в частности, в каждой из камер установлены телевизор и холодильник, а также есть шкаф, большое окно и даже личная ванная.

Кроме прочего, в тюрьме есть так называемые «общие комнаты», где заключенные могут общаться, а также собственные сельскохозяйственные угодья и сад, и даже место для замаливания грехов.

Добавим, что строительство тюрьмы повышенной комфортности обошлось в 160 миллионов долларов. Единовременно в пенитенциарном заведении могут содержаться до 250 человек.

