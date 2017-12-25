Стала известна цель поездки Яценюка в Швейцарию

Киев, 25 декабря. Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк прибыл в Швейцарию по семейным делам. Об этом в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

«Не стоит впадать в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там не планирует. Это - приватная семейная поездка», — написала Лаппо.

Напомним, экс-премьера Украины Арсения Яценюка в субботу 23 декабря задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Женевы. Позже телеканал «360» сообщил, что по данным МВД Украины нет никаких официальных препятствий для передвижения Яценюка по всему миру. По данным СМИ, бывшего украинского премьер-министра отпустили вскоре после задержания.