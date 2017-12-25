Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
«Не стоит впадать в конспирологию»: у Яценюка рассказали, зачем политик приехал в Женеву
Политика
Стала известна цель поездки Яценюка в Швейцарию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стала известна цель поездки Яценюка в Швейцарию

    6:20  25 Декабря 2017  /обновлено: 6:20  25 Декабря 2017
    1266

    Стала известна цель поездки Яценюка в Швейцарию

    Киев, 25 декабря. Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк прибыл в Швейцарию по семейным делам. Об этом в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

    «Не стоит впадать в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там не планирует. Это - приватная семейная поездка», — написала Лаппо.

    Напомним, экс-премьера Украины Арсения Яценюка в субботу 23 декабря задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Женевы. Позже телеканал «360» сообщил, что по данным МВД Украины нет никаких официальных препятствий для передвижения Яценюка по всему миру. По данным СМИ, бывшего украинского премьер-министра отпустили вскоре после задержания.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #яценюк #швейцария
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть