«Не в бровь, а в глаз»: в Интернете высмеяли фразу Порошенко о «коварстве украинского режима»

Киев, 25 декабря. Пользователи социальной сети Facebook активно комментируют оговорку Петра Порошенко о «коварстве украинского режима».

Высказывание на тему, которой нашло «отклик» в сердцах завсегдатаев соцсетей, была озвучено украинским президентом по случаю Дня дипломатической службы.

Видеозапись, где Порошенко говорит буквально следующее «никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы», размещена на страничке лидера Украины в Facebook.

К слову, Порошенко даже не понял, что оговорился и не стал сам себя поправлять. Находящиеся в зале тоже не отреагировали на фразу, зато пользователи социальных сетей оживились.