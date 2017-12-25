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«Не в бровь, а в глаз»: в Интернете высмеяли фразу Порошенко о «коварстве украинского режима»
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    «Не в бровь, а в глаз»: в Интернете высмеяли фразу Порошенко о «коварстве украинского режима»

    6:10  25 Декабря 2017  /обновлено: 6:10  25 Декабря 2017
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    «Не в бровь, а в глаз»: в Интернете высмеяли фразу Порошенко о «коварстве украинского режима»

    Киев, 25 декабря. Пользователи социальной сети Facebook активно комментируют оговорку Петра Порошенко о «коварстве украинского режима».

    Высказывание на тему, которой нашло «отклик» в сердцах завсегдатаев соцсетей, была озвучено украинским президентом по случаю Дня дипломатической службы.

    Видеозапись, где Порошенко говорит буквально следующее «никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы», размещена на страничке лидера Украины в Facebook

    К слову, Порошенко даже не понял, что оговорился и не стал сам себя поправлять. Находящиеся в зале тоже не отреагировали на фразу, зато пользователи социальных сетей оживились.

    «Не в бровь, а в глаз», «Про «коварство украинского режима» хорошо сказано», «Как правду ни прячь, она все равно вылезет», — в целом же комментаторы были едины во мнении, что оговорка Петра Порошенко была «по Фрейду».

    Автор: Константин Терехов
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    #петр порошенко #киев #украина
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