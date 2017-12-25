Католики всего мира празднуют Рождество Христово

Рим, 25 декабря. Сегодня католики, протестанты и следующие Григорианскому календарю христиане других конфессий отмечают Рождество Христово.

Накануне праздника папа римский Франциск провел в соборе Святого Петра в Ватикане рождественскую мессу, которую в прямом эфире показало телевидение Италии и ряда других стран. Съемку службы вели с помощью новой технологии высокого разрешения, чтобы «дать возможность верующим окунуться в таинство прихода на Землю Спасителя».

Сегодня в полдень (14.00 мск) Франциск выступит с традиционным обращением «Урби ет Орби» (Миру и Граду). Обращение главы католической церкви станет центральным событием Рождества для более чем миллиарда католиков по всему миру.

Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что объединенное командование противовоздушной обороны США заявило о появлении саней Санта-Клауса в небе над Чукоткой. По данным американских ПВО, Россия стала первой страной, которую посетил Санта-Клаус в 2017 году. Первым населенным пунктом на его пути оказалось село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе.