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Католики всего мира празднуют Рождество Христово
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    Католики всего мира празднуют Рождество Христово

    6:01  25 Декабря 2017  /обновлено: 6:08  25 Декабря 2017
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    Сегодня католики всего мира празднуют Рождество Христово

    Рим, 25 декабря. Сегодня католики, протестанты и следующие Григорианскому календарю христиане других конфессий отмечают Рождество Христово.

    Накануне праздника папа римский Франциск провел в соборе Святого Петра в Ватикане рождественскую мессу, которую в прямом эфире показало телевидение Италии и ряда других стран. Съемку службы вели с помощью новой технологии высокого разрешения, чтобы «дать возможность верующим окунуться в таинство прихода на Землю Спасителя».

    Сегодня в полдень (14.00 мск) Франциск выступит с традиционным обращением «Урби ет Орби» (Миру и Граду). Обращение главы католической церкви станет центральным событием Рождества для более чем миллиарда католиков по всему миру.

    Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что объединенное командование противовоздушной обороны США заявило о появлении саней Санта-Клауса в небе над Чукоткой. По данным американских ПВО, Россия стала первой страной, которую посетил Санта-Клаус в 2017 году. Первым населенным пунктом на его пути оказалось село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе.

    Автор: Виталий Малясев
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    #католики #рождество #папа римский франциск #празднование
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