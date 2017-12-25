Эксперты озвучили топ самых полезных гаджетов 2017 года

Москва, 25 декабря. Эксперты в последние дни уходящего года составили и опубликовали рейтинг самых полезных гаджетов 2017-го.

Топ, который составлен в «Газета.Ru», разделен на несколько категорий, в котором расписаны плюсы и минусы того или иного гаджета: это — премиальные смартфоны, бюджетные смартфоны, наушники и внешние аккумуляторы.

Итак, в категории «Премиальные смартфоны» iPhone X, который назван, ни много ни мало, действительно революционным смартфоном от Apple. На втором месте — Samsung Galaxy S8. На третьем — Huawei Mate 10 Pro.

Среди «Бюджетных смартфоном» лучшим назван Xiaomi 5A, который назван одним из главных хитов в конце этого и начале следующего года. «Серебро» — у Meizu M6, «бронза» - Honor 6C Pro.

Что касается лучших «Наушников», то пальма первенства рейтинга принадлежит Sony WH-1000XM2, который охарактеризован, как настоящий беспроводной монстр, нафаршированный новыми технологиями. В категории также отмечены Plantronics BackBeat Pro 2 и Mi In-Ear Headphones Pro HD.

И наконец-то титул самого-самого в категории «Внешние аккумуляторы» — Mi Power Bank 2 10000 от Xiaomi, который и быстро заряжает, и заряжается сам. На втором месте — ZMI 10 (QB820), на третьем — AUKEY Power Bank 30000mAh.