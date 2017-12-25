Пожилой американке выставили счет за электричество на $284 млрд

Вашингтон, 25 декабря. Местная жительница в США из-за ошибки поставщика электроэнергии получила счет за электричество на 284 млрд долларов. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает RT.

По данным издания, счет на астрономическую сумму получила 58-летняя жительница штата Пенсильвания Эри Мария Хоромански. На сайте поставщика электроэнергии женщина узнала, что должна выплатить долг до ноября 2018 года.

Позже с компанией связался сын Хоромански. Представители поставщика электроэнергии сообщили, что в компании ошиблись в постановке десятичного разделителя (запятой). На самом деле задолженность американки составила 284 доллара.