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Пожилой американке выставили счет за электричество на $284 млрд
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    Пожилой американке выставили счет за электричество на $284 млрд

    5:35  25 Декабря 2017  /обновлено: 5:35  25 Декабря 2017
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    Пожилой американке выставили счет за электричество на $284 млрд

    Вашингтон, 25 декабря. Местная жительница в США из-за ошибки поставщика электроэнергии получила счет за электричество на 284 млрд долларов. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает RT.

    По данным издания, счет на астрономическую сумму получила 58-летняя жительница штата Пенсильвания Эри Мария Хоромански. На сайте поставщика электроэнергии женщина узнала, что должна выплатить долг до ноября 2018 года.

    Позже с компанией связался сын Хоромански. Представители поставщика электроэнергии сообщили, что в компании ошиблись в постановке десятичного разделителя (запятой). На самом деле задолженность американки составила 284 доллара.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #электричество #счет #задолженность
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