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Список «плохих парней» из России составят в Белом доме
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    Список «плохих парней» из России составят в Белом доме

    5:13  25 Декабря 2017  /обновлено: 5:13  25 Декабря 2017
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    Список «плохих парней» из России составят в Белом доме

    Вашингтон, 25 декабря. В Белом доме составят расширенный перечень так называемых «плохих парней» из России.

    Правда, как пояснил «Коммерсанту» бывший сотрудник Государственного департамента Дэниел Фрид, попадание в список того или иного гражданина России не будет означать, что он «автоматом» попал под какие-либо санкции США.

    «Полагаю, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями — например, финансовыми. Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции», — пояснил Фрид.

    Так, по замыслу авторов списка «плохих парней», перечень не должен быть гигантским. Эксперты намерены не гнаться за количеством, а работать над «качеством» граждан РФ, занесенных в список.

    «Намного правильнее было бы составить более короткий, но сильный список «плохих парней». То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии. Массовость тут не главное», — уточнил Дэниел Фрид.

    Добавим, что список «плохих парней» из России должен быть составлен в Белом доме в течение месяца и после этого передан на рассмотрение американского Конгресса.
     

    Автор: Константин Терехов
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