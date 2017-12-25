Пограничники рассказали о дальнейшей судьбе попросившего убежище украинского военного

Брянск, 25 декабря. Решение о предоставлении статуса беженца бежавшему в Россию военнослужащему Вооруженных сил Украины будут принимать уполномоченные структуры. Об этом со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Брянской области сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинский солдат обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении статуса беженца.

По сообщению портала URA.ru, бежавший украинский военнослужащий проходил службу по контракту. Солдат признался, что покинуть расположение части его вынудили неуставные отношения.