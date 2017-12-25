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Украина
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Общество
Пограничники рассказали о дальнейшей судьбе попросившего убежище украинского военного
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    Пограничники рассказали о дальнейшей судьбе попросившего убежище украинского военного

    5:04  25 Декабря 2017  /обновлено: 5:04  25 Декабря 2017
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    Пограничники рассказали о дальнейшей судьбе попросившего убежище украинского военного

    Брянск, 25 декабря. Решение о предоставлении статуса беженца бежавшему в Россию военнослужащему Вооруженных сил Украины будут принимать уполномоченные структуры. Об этом со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Брянской области сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинский солдат обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении статуса беженца.

    По сообщению портала URA.ru, бежавший украинский военнослужащий проходил службу по контракту. Солдат признался, что покинуть расположение части его вынудили неуставные отношения.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #украина #беженец #военнослужащий
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