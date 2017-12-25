Стал известен еще один недостаток смартфонов iPhone X

Москва, 25 декабря. Владельцы смартфонов iPhone X рассказали еще об одной проблеме с Face ID.

Как сообщают «Известия», со ссылкой на специализированный портал Ars Technica, пользуясь так называемой системой распознавания лица, не представляется возможным совершать семейные покупки.

При этом, как отмечают любители «яблочной» продукции, ранее, пользуясь системой распознавания отпечатков пальцев под названием Touch ID, подобных проблем не возникало.

Теперь же, чтобы, к примеру, совершить какую-либо покупку их детьми с другого устройства, надо обязательно вводить пароль от Apple ID, чего никогда не было на прежних смартфонах с Touch ID.

Кроме прочего, пользователи жалуются на сбои в работе системы распознавания лиц, которая может перепутать владельца, если он младше 13 лет, а также на то, что Face ID не распознает близнецов.