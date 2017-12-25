Киев призывает крымчан «по-тихому» слушать украинскую пропаганду

Киев, 25 декабря. Чиновники национального совета Украины по телерадиовещанию призывают жителей Крыма «по-тихому» слушать пропаганду Киева.

Для этого, по словам одного из членов ведомства Сергея Костинского, есть все возможности: как уточнил мужчина в эфире «Черноморской ТРК» на территории российского полуострова в «спутнике» вещают порядка 60 телеканалов и радиостанций.

«На территорию Крыма у нас сейчас происходит полноценное спутниковое вещание, можно смотреть на спутниковой тарелке все. Плюс, еще радиостанции можно также дома, на телевизоре слушать через спутник», — заявил Костинский.

Правда, как сказал член нацсовета надо все делать «по-тихому», «так, чтобы не слышали ваши соседи», — предупредил он.