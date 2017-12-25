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Украина
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Киев призывает крымчан «по-тихому» слушать украинскую пропаганду
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    Киев призывает крымчан «по-тихому» слушать украинскую пропаганду

    4:43  25 Декабря 2017  /обновлено: 4:44  25 Декабря 2017
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    Киев призывает крымчан «по-тихому» слушать украинскую пропаганду

    Киев, 25 декабря. Чиновники национального совета Украины по телерадиовещанию призывают жителей Крыма «по-тихому» слушать пропаганду Киева.

    Для этого, по словам одного из членов ведомства Сергея Костинского, есть все возможности: как уточнил мужчина в эфире «Черноморской ТРК» на территории российского полуострова в «спутнике» вещают порядка 60 телеканалов и радиостанций.

    «На территорию Крыма у нас сейчас происходит полноценное спутниковое вещание, можно смотреть на спутниковой тарелке все. Плюс, еще радиостанции можно также дома, на телевизоре слушать через спутник», — заявил Костинский.

    Правда, как сказал член нацсовета надо все делать «по-тихому», «так, чтобы не слышали ваши соседи», — предупредил он. 

    «Но если соседи — ваши друзья и они разделяют ваши убеждения, вы можете поделиться с ними этой информацией. Те, у кого есть спутниковая тарелка, знают, что можно переключать телеканалы на радиостанции и спокойно себе слушать украинские», — цитирует чиновника «ПолитНавигатор».

    Автор: Константин Терехов
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    #украина #крым #пропаганда
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