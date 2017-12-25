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Король Испании надеется на спокойствие в Каталонии после парламентских выборов
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    Король Испании надеется на спокойствие в Каталонии после парламентских выборов

    4:43  25 Декабря 2017  /обновлено: 4:43  25 Декабря 2017
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    Король Испании надеется на спокойствие в Каталонии после парламентских выборов

    Мадрид, 25 декабря. Король Испании Филипп VI в рождественском обращении к нации призвал новый парламент Каталонии отказаться от конфронтации. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает RT.

    «Дорога не может вновь привести к конфронтации или исключению, которые, как мы уже знаем, не порождают ничего, кроме раздора, неуверенности, разочарования», — заявил Филипп VI.

    Монарх отметил, что во вновь избранном парламенте Каталонии должны с уважением относиться к различным политическим позициям и двигаться по пути сосуществования, взаимного уважения, восстановления спокойствия и стабильности.

    Напомним, ранее сообщалось, что после внеочередных парламентских выборов в Каталонии большинство получили сторонники независимости.

    Автор: Виталий Малясев
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    #выборы #каталония #испания
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