Король Испании надеется на спокойствие в Каталонии после парламентских выборов

Мадрид, 25 декабря. Король Испании Филипп VI в рождественском обращении к нации призвал новый парламент Каталонии отказаться от конфронтации. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает RT.

«Дорога не может вновь привести к конфронтации или исключению, которые, как мы уже знаем, не порождают ничего, кроме раздора, неуверенности, разочарования», — заявил Филипп VI.

Монарх отметил, что во вновь избранном парламенте Каталонии должны с уважением относиться к различным политическим позициям и двигаться по пути сосуществования, взаимного уважения, восстановления спокойствия и стабильности.

Напомним, ранее сообщалось, что после внеочередных парламентских выборов в Каталонии большинство получили сторонники независимости.