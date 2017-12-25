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За президентскими выборами в Крыму проследят депутаты парламентов стран Европы
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    За президентскими выборами в Крыму проследят депутаты парламентов стран Европы

    4:24  25 Декабря 2017  /обновлено: 4:24  25 Декабря 2017
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    За президентскими выборами в Крыму проследят депутаты парламентов стран Европы

    Москва, 25 декабря. За ходом голосования на президентских выборах в 2018 году в Крыму будут следить депутаты национальных парламентов ряда европейских стран. Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого сообщают «Известия».

    По данным издания, по политическим причинам за ходом президентских выборов на полуострове не будут следить представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговой миссии Евросоюза. Зато международными наблюдателями в Крыму выступят парламентарии из некоторых стран Европы, в том числе из Франции, Австрии, Италии, Чехии и с Кипра.

    «В составе экспертной группы будут депутаты, которые выступают за признание легитимности воссоединения Крыма с Россией, прошедшее в соответствии с уставом ООН», — заявил Леонид Слуцкий.

    Парламентарий подчеркнул, что наблюдателей из числа депутатов национальных парламентов ряда европейских стран будет достаточно и «их голос будет услышан в мировом сообществе».

    Автор: Виталий Малясев
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    #выборы #россия #крым #наблюдатели
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