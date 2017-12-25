Киев, 25 декабря. Кратковременное задержание в аэропорту Женевы бывшего главы правительства Украины Арсения Яценюка связано со «стандартной процедурой паспортного контроля». Об этом со ссылкой на главу украинского бюро Интерпола Василия Неволю сообщают украинские СМИ.

Неволя подчеркнул, что задержание украинского экс-премьера не связано с наличием «какой-то информации в базах данных Интерпола».

Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что пресс-секретарь «Народного фронта» Ольга Лаппо заявила о задержании Арсения Яценюка.По словам Лаппо, экс-премьера Украины задержали «по запросу России» в связи с обвинениями «в участии в боевых действиях в Чечне».