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Гватемала перенесет посольство в Израиле в Иерусалим вслед за США
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    Гватемала перенесет посольство в Израиле в Иерусалим вслед за США

    3:49  25 Декабря 2017  /обновлено: 3:49  25 Декабря 2017
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    Гватемала перенесет посольство в Израиле в Иерусалим вслед за США

    Гватемала, 25 декабря. Гватемала последует примеру США и перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим. Об этом со ссылкой на сообщение президента страны Джимми Моралеса в социальной сети Facebook сообщает RT

    Моралес сообщил, что общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подчеркнул, что уже дал распоряжение перенести посольство Гватемалы в Иерусалим.

    «Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал поручение министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было», — написал Моралес.

    Напомним, в начале декабря о переносе посольства США в Иерусалим заявил глава Белого дома Дональд Трамп. После заявления американского лидера по Израилю и сектору Газа прокатилась волна протестов. Решение Трампа также вызвало недовольство среди арабских стран и ряда союзников США по НАТО.

    Автор: Виталий Малясев
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    #израиль #посольство #гватемала #иерусалим
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