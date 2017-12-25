Гватемала перенесет посольство в Израиле в Иерусалим вслед за США

Гватемала, 25 декабря. Гватемала последует примеру США и перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим. Об этом со ссылкой на сообщение президента страны Джимми Моралеса в социальной сети Facebook сообщает RT.

Моралес сообщил, что общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подчеркнул, что уже дал распоряжение перенести посольство Гватемалы в Иерусалим.

«Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал поручение министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было», — написал Моралес.

Напомним, в начале декабря о переносе посольства США в Иерусалим заявил глава Белого дома Дональд Трамп. После заявления американского лидера по Израилю и сектору Газа прокатилась волна протестов. Решение Трампа также вызвало недовольство среди арабских стран и ряда союзников США по НАТО.