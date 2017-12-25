В Киеве придумали, как остановить трудовую миграцию

Киев, 25 декабря. Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко считает, что удержать украинцев от трудовой миграции в Европу помогут высокая зарплата и социальная инфраструктура. Своими соображениями Зубко поделился в интервью одному из Украинских СМИ.

Министр считает, что удержать украинцев от трудовой миграции поможет зарплата в 16 тыс. гривен (33,5 тыс. рублей). Зубко отметил, что работающие в Польше украинцы в среднем получают 800 — 1000 евро (52 — 62 тыс. рублей), но также несут дополнительные расходы на транспорт и жилье.

Чиновник подчеркнул, что высокой зарплаты недостаточно, чтобы удержать работников на Украине. По его словам, украинцам нужны социальная и дорожная инфраструктура, детские сады и школы.

Также Зубко заявил, что трудовая миграция стала одной из самых больших угроз для Украины, после «военной агрессии». По мнению чиновника, количество работающих за рубежом украинцев в пять раз больше, чем показывает официальная статистика.

Напомним, ранее портал «Ридус» сообщил, что украинские эксперты составили рейтинг беднейших стран Европы, который возглавила Украина. По данным специалистов, средняя зарплата работников на Украине после вычета налогов составляет 190 евро (чуть более 12 тыс. рублей).