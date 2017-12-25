В Сети появилось видео с запрыгнувшим в катер с туристами аллигатором

Вашингтон, 25 декабря. Внушительных размеров аллигатор запрыгнул на борт катера с туристами в США, в результате инцидента никто не пострадал. Снятое очевидцами видео необычного происшествия размещено на одном из каналов видеохостинга YouTube.

Инцидент произошел в штате Флорида. Катер с туристами на борту сел на мель у илистого берега, на котором отдыхал огромный аллигатор. Внезапно хищник одним прыжком запрыгнул в лодку. Чтобы избежать встречи с аллигатором, пассажирам пришлось ретироваться на корму катера. Но хищник не стал преследовать перепуганных туристов и ловко соскочил в воду. В результате инцидента никто из пассажиров катера не пострадал.