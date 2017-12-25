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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь
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    Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь

    2:57  25 Декабря 2017  /обновлено: 2:57  25 Декабря 2017
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    Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь

    Москва, 25 декабря. Погода в Москве в ночь с 31-го декабря на первое января будет значительно теплее нормы. Таковы данные метеоцентра «Фобос».

    Жителям столицы следует быть готовыми к повышенному атмосферному давлению. Температура воздуха составит от нуля до трех градусов мороза, что на 7 — 9 градусов выше обычных показателей. В то же время, в новогоднюю ночь возможна гололедица, а снежный покров не превысит трех сантиметров, — пишет ТАСС.

    19-го декабря московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за непогоды.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #погода #москва #температура #новогодняя ночь
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