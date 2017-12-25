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Общество
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Экономика
Siemens не смог доказать обман при заключении контракта по турбинам
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    Siemens не смог доказать обман при заключении контракта по турбинам

    2:53  25 Декабря 2017  /обновлено: 2:53  25 Декабря 2017
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    Siemens не смог доказать обман при заключении контракта по турбинам

    Москва, 25 декабря. Концерн Siemens не смог в Арбитражном суде Москвы доказать, что его дочерняя компания был обманута при заключении контракта на поставку турбин. Об этом со ссылкой на определение суда сообщает ТАСС.

    Суд решил, что дочерняя компания германского концерна «Сименс технологии газовых турбин» не имела «неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта». Также Siemens не смог представить доказательств того, что выступающие в суде ответчиками структуры госкорпорации «Ростех» — ОАО и ООО «Технопромэкспорт» преднамеренно создали у его дочки «не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете» и прочих обстоятельствах, которые могли повлиять на решение заключить контракт.

    Напомним, ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отказал немецкому концерну Siemens в возвращении поставленных в Крым турбин. Изготовленное по технологии Siemens оборудование планировалось использовать на строящихся в Севастополе и Симферополе газовых ТЭС.

    Автор: Виталий Малясев
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    #крым #ростех #siemens #турбины
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