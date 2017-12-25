Азаров заявил о наглом вмешательстве США в дела Украины, прочитав мемуары Байдена

Москва, 25 декабря. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил о «наглом и бесцеремонном» вмешательстве Соединенных Штатов в дела Украины, прямо описанном Джо Байденом в его мемуарах. Своими выводами политик поделился в социальной сети Facebook.

По слова Азарова, Байден недвусмысленно признает, что именно Соединенные Штаты выступили организатором государственного переворота, который в Киеве принято называть «революцией достоинства».

Внимание экс-премьера привлекло и заявление Байдена о том, что именно он «приказал» Януковичу покинуть Киев во время Майдана.

«Я позвонил тогдашнему президенту Украины Януковичу и приказал (обратите внимание на тон) ему покинуть свой пост», — цитирует Азаров слова бывшего вице-президента США.

Накануне эксперты RT предположили, что задержание Яценюка в Женеве может быть сигналом политику от Вашингтона.