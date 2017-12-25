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Общество
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Политика
Азаров заявил о наглом вмешательстве США в дела Украины, прочитав мемуары Байдена
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    Азаров заявил о наглом вмешательстве США в дела Украины, прочитав мемуары Байдена

    2:40  25 Декабря 2017  /обновлено: 2:40  25 Декабря 2017
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    Азаров заявил о наглом вмешательстве США в дела Украины, прочитав мемуары Байдена

    Москва, 25 декабря. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил о «наглом и бесцеремонном» вмешательстве Соединенных Штатов в дела Украины, прямо описанном Джо Байденом в его мемуарах. Своими выводами политик поделился в социальной сети Facebook.

    По слова Азарова, Байден недвусмысленно признает, что именно Соединенные Штаты выступили организатором государственного переворота, который в Киеве принято называть «революцией достоинства».

    Внимание экс-премьера привлекло и заявление Байдена о том, что именно он «приказал» Януковичу покинуть Киев во время Майдана.

    «Я позвонил тогдашнему президенту Украины Януковичу и приказал (обратите внимание на тон) ему покинуть свой пост», — цитирует Азаров слова бывшего вице-президента США.

    Накануне эксперты RT предположили, что задержание Яценюка в Женеве может быть сигналом политику от Вашингтона.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #украина #янукович #азаров #байден #майдан
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