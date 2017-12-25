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Общество
Пешеходов могут обязать носить соответствующие ГОСТу световозвращающие элементы
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    Пешеходов могут обязать носить соответствующие ГОСТу световозвращающие элементы

    2:28  25 Декабря 2017  /обновлено: 2:28  25 Декабря 2017
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    Пешеходов могут обязать носить соответствующие ГОСТу световозвращающие элементы

    Москва, 25 декабря. Депутат ГД РФ Вячеслав Лысков направил в Правительство письмо, в котором попросил обязать пешеходов носить световозвращающие наклейки, браслеты или жилеты, соответствующие требованиям ГОСТ. Об этом сообщает «Парламентская газета».

    Необходимость регламентировать качество светоотражающих элементов на одежде пешеходов парламентарий объяснил большим количеством подделок.

    «Главная проблема в том, чтобы эти световозвращающие жилеты и наклейки были настоящими, а не подделками из стран Юго-Восточной Азии, которые хлынули на наш рынок после появления новой нормы в ПДД», — пояснил Лысков «Парламентской газете».

    Депутат отметил, что в Правилах дорожного движения указано, что водители обязаны носить светоотражающие жилеты и накидки, которые соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.281-2014. Стандарт разработан для спецодежды повышенной видимости, в том числе для одежды, которую используют дорожные рабочие.

    В письме на имя первого главы Правительственной комиссию по безопасности дорожного движения, вице-премьера Игоря Шувалова, Лысков предлагает обязать пешеходов иметь при себе вне населенных пунктов светоотражающие элементы, соответствующие требованиям ГОСТ Р 57422 — 2017.

    Автор: Виталий Малясев
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